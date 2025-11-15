Ros reclama a la Comunidad que redistribuya las ayudas europeas para construir vivienda asequible en la Región

Desde Europa y Bruselas no son ajenos al problema general de la falta de vivienda y a los elevados precios tanto del alquiler como de la compra en propiedad que sufre nuestro país y la Región de Murcia. El eurodiputado socialista murciano Marcos Ros anunció este viernes en Murcia que las comunidades tienen la posibilidad antes de que acabe el año de reprogramar o reasignar parte de los fondos FEDER para destinarlos a la construcción de vivienda pública y asequible.

Una "oportunidad sin precedentes" a la que espera que se sume la Comunidad, a través el Gobierno popular de Fernando López Miras, tras el cambio legislativo impulsado desde el Parlamento europeo -y del que él fue ponente de la medida que fue aprobada el pasado mes de septiembre- que permitiría que una parte de estos fondos de cohesión pudiesen utilizarse para financiar viviendas asequibles hasta con el 100% de financiación y un anticipo del 25%. Así lo explicó durante la apertura del Foro Europeo Vivienda 'El reto de la vivienda en la Región de Murcia, respuestas desde Europa', organizado por el Parlamento europeo y La Opinión.

Las autonomías ya tienen vía libre: Ros subrayó que cualquier comunidad autónoma puede reprogramar parte de estos fondos hasta el 31 de diciembre para agilizar el levantamiento de más casas y pisos sin aportar dinero propio, siempre con la condición de que esas viviendas sigan siendo de uso público y asequible de forma indefinida. El socialista murciano aseguró que ocho comunidades ya han activado esta vía, mientras que la Región de Murcia y otras aún no se han pronunciado.

"Si con fondos europeos financiamos colegios, hospitales, carreteras o la transición ecológica, ¿por qué no íbamos a poder financiar también la respuesta a la mayor emergencia social que tenemos?", defendió el socialista murciano.

"Si financiamos colegios, hospitales o carreteras con fondos europeos, también debemos hacerlo con la respuesta a la mayor emergencia social" Marcos Ros — Eurodiputado socialista

En este sentido, apuntó que en los últimos ocho años el precio de la vivienda en la Unión Europea también ha aumentado un 48%, mientras que cada vez hay más familias que destinan incluso el 60% de sus ingresos brutos o de su renta mensual actual solo a pagar el techo en el que viven: "Una parte creciente de la ciudadanía ha dejado de ver en su casa y en su vivienda un espacio de tranquilidad y empieza a verla como una fuente de ansiedad y de preocupación".

Ros, junto a la ministra Isabel Rodríguez y el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, durante el foro. / Juan Carlos Caval

Un plan pionero impulsado desde Bruselas

Al margen de este nuevo cambio legislativo impulsado desde Bruselas y del que Ros ha tenido un peso vital para hacerlo realidad, el eurodiputado también anunció que en dos semanas tendrá lugar la presentación del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, diseñado específicamente para impulsar esta modalidad, un avance "histórico" y que se suma al nombramiento durante esta legislatura del primer comisario europeo de Vivienda, Dan Jørgensen, para ratificar el nombramiento de Ursula von der Leyen y exigir el nombramiento de un comisario europeo de vivienda.

Los socialistas propondrán en Bruselas un nuevo fondo europeo de 300.000 millones para vivienda pública entre 2028 y 2034

También adelantó que el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas va a proponer que para el próximo presupuesto de la Unión Europea (2028-2034) haya un fondo específico dotado con 300.000 millones de euros, de los cuales 200.000 millones irían a créditos y 100.000 millones a subvenciones para vivienda pública asequible.

Durante su intervención defendió asimismo que el Gobierno de España ha dado "pasos muy importantes" en los últimos años para recuperar la vivienda como un derecho, "multiplicando recursos e inversiones, así como impulsando medidas de protección y promoviendo una nueva cultura de vivienda que prioriza la estabilidad y la seguridad para las familias".

"Afortunadamente, cada vez somos más quienes defendemos que la vivienda debe mirarse desde la perspectiva del bien común, desde un mercado justo y equilibrado, y no como un espacio sin reglas donde solo una minoría puede beneficiarse. La vivienda es el lugar donde cada persona, cada familia, puede imaginar su proyecto de vida", dijo.