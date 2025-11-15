El PSOE contraprograma al PP e impulsará un "ambicioso decálogo de medidas" en la Región para facilitar el acceso a la vivienda

El PSOE de la Región de Murcia prepara "un ambicioso decálogo de medidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Región de Murcia". Después de votar en contra del proyecto del Gobierno regional de Fernando López Miras hace dos semanas para sacar adelante el Modelo de Vivienda Asequible, los socialistas 'contraprograman' a los populares y presentarán "en los próximos días" un nuevo catálogo de medidas "que se irá ampliando y mejorando" con las aportaciones que hagan los distintos representantes del sector.

Así lo adelantó el secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas, este viernes durante su intervención en el Foro Europeo Vivienda 'El reto de la vivienda en la Región de Murcia, respuestas desde Europa', organizado por el Parlamento europeo y La Opinión.

"En el PSOE estamos escuchando a toda la sociedad civil, a los representantes del sector de la construcción, a los sindicatos y a los colectivos sociales, sin excluir a nadie", dijo Lucas antes de denunciar que los murcianos están "sufriendo las consecuencias de la falta de gestión del Gobierno de López Miras y del desgobierno del Partido Popular, que incumple la Ley de Vivienda, tanto la nacional como la regional".

Critica que el Ejecutivo murciano incumple la ley nacional y regional de Vivienda

El socialista murciano criticó que el Ejecutivo murciano "se niega a regular los precios del alquiler en las zonas donde más han subido y lleva ocho años sin construir una sola vivienda pública". Lucas también señaló que los datos ofrecidos antes por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el foro sobre las 469 viviendas públicas pendientes de licitar y construir en la Región de Murcia son "un auténtico drama" y significan un "dato demoledor".

Lucas, a su llegada al foro con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este viernes en Murcia. / Juan Carlos Caval

El precio al alza, un drama

"En solo cuatro años, el precio del alquiler en la Región ha subido cerca de un 26%, y el de la vivienda en propiedad alrededor de un 40%. No hablamos de cifras, hablamos de vidas. De jóvenes que no pueden independizarse, de familias que no llegan a fin de mes, de personas que viven cada día con miedo, con la angustia de perder su casa. El acceso a la vivienda es un problema grave, complejo, que no tiene soluciones mágicas. Debemos afrontar el problema de la vivienda con rigor, responsabilidad y, sobre todo, con voluntad de acuerdo", expuso.

"Si algo tenemos claro es que viviendas de 90 m² por 180.000 euros son de todo menos asequibles" Francisco Lucas — Secretario general del PSRM

Respecto al 'no' de los socialistas en la Asamblea para aprobar el modelo de Vivienda Asequible de Miras, Lucas explicó que llegó el día del pleno sin que el Gobierno regional se pusiera en contacto con ellos, lo que supuso "una oportunidad perdida para todos los ciudadanos". El decreto defendió el secretario general del PSRM, ofrecía como asequibles viviendas de 90 metros cuadrados a 180.000 euros "y si algo tenemos claro en el Partido Socialista es que esas viviendas son de todo menos asequibles".

"A pesar de todo, desde el Partido Socialista ofrecimos un acuerdo para volver a hablar e hicimos tres propuestas concretas y realistas: blindar el suelo público, destinar el 30% de esas viviendas a alquiler y duplicar los fondos para el aval joven", continuó.

Para los socialistas es innegociable blindar el suelo público, destinar el 30% a alquiler y duplicar los fondos para el aval joven

Para el también delegado del Gobierno en la Región "cada día que pasa es un día perdido para muchos jóvenes que no se pueden emancipar, un día de sufrimiento para muchas familias que apenas pueden pagar su hipoteca".

Asimismo reiteró que su mano sigue tendida al Gobierno regional "para aprobar medidas que sirvan para facilitar el acceso a la vivienda a un precio realmente asequible". Por último, se dirigió a los jóvenes "que tienen que compartir piso para poder pagar el alquiler, a las familias que cada mes hacen un esfuerzo enorme para afrontar la hipoteca y a los que no pueden permitirse una vivienda" para asegurarles que desde la formación socialista "seguirán trabajando sin descanso para que todos los ciudadanos de la Región puedan tener una vivienda digna, segura y a un precio asequible. La vivienda no es un lujo, es un derecho", reiteró.