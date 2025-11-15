Los promotores creen que la Región aún podría salvar los fondos europeos para construir vivienda asequible

Es difícil por cuestiones de tiempo, pero no imposible. Todavía existe la probabilidad de que en la Región de Murcia se cumplan con los objetivos de construcción de viviendas públicas asequibles y ejecutar todos los fondos destinados para ello.

Así lo creen los promotores inmobiliarios murcianos, quienes asumen que, a estas alturas, es una carrera contrarreloj que habría que culminar en tiempo récord para que no se tire a la basura la oportunidad.

El duro reproche que lanzó este viernes en Murcia la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, contra el Gobierno regional de Fernando López Miras asegurando que de las 566 viviendas comprometidas con Europa para antes de junio de 2026 solo se han construido 5 no pasó inadvertido para los representantes del sector promotor.

Los márgenes son escasos tanto para la Administración como para los constructores y promotores inmobiliarios para que numerosos municipios cuenten con más viviendas con las que se verían beneficiadas unas 1.200 personas.

"Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar corriendo para no perderlo. Aún es viable construirlas, pero hay problemas de financiación, por lo que tenemos que aprovechar cada euro que se nos ofrezca. Es importante que nos pongamos todos a trabajar para conseguir que se logre", afirmó a La Opinión José Ramón Blázquez, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm). De no conseguirlo, la Región tendría que devolver los 20 millones de fondos europeos destinados a tal propósito.

Aplauden que se puedan reasignar los fondos procedentes de Bruselas para invertirlos en vivienda

Sí que abrazaron los promotores inmobiliarios el anuncio que hizo también durante el foro el eurodiputado socialista murciano Marcos Ros por el que las comunidades podrán redistribuir los fondos europeos FEDER asignados para impulsar la vivienda pública asequible: "Lógicamente seguimos dando la bienvenida a anuncios de este tipo, que es algo que no se podía hacer hasta ahora", indicó.

Puntos a favor y en contra

Tanto el propio Blázquez como José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), se sentaron el jueves por la tarde con la ministra para trasladarles qué puntos se pueden mejorar y qué medidas son necesarias para solucionar el problema de la vivienda a nivel estatal.

Entre los aspectos abordados, Blázquez destacó la necesidad de actuar en tres frentes: aumentar la oferta, reducir los costes y garantizar seguridad jurídica tanto para las compañías como para el mercado. "También insistimos en la importancia de agilizar las tramitaciones, que actualmente se revisan demasiado y ralentizan los proyectos", indicó.

Cuando más se regule la vivienda, más se disminuirá la oferta, advierten

Asimismo le hicieron ver a la responsable de la cartera de Vivienda aquellos puntos en los que no estaban de acuerdo. Entre ellos está el de la feroz regulación del sector que quiere llevar a cabo el Ejecutivo central: "Es el más regulado y esto está asfixiando a la vivienda. Mientras más regulemos, probablemente disminuyamos la oferta, que es justo lo contrario de lo que buscamos", alertó.

Además, destacó la importancia de invertir en infraestructura para eliminar cuellos de botella que afectan no solo al sector de la vivienda, sino a otros ámbitos: “Nos hemos cansado de escucharlas, pero creemos que son importantes. La industrialización es fundamental, pero también necesitamos resolver los problemas de financiación para que sea una realidad”.

Por último, el presidente de Apirm subrayó que el problema de la vivienda se ha convertido a día de hoy en una emergencia social que trasciende la política: "Afecta a toda la sociedad y está por encima de ella, por eso seguimos pidiendo diálogo entre todas las formaciones políticas para poder empezar a resolverlo, aunque llevará tiempo".