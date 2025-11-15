PP: "La ministra Isabel Rodríguez debe explicar dónde están las 8.100 viviendas que corresponden a la Región"

El diputado regional del Partido Popular y presidente de Nuevas Generaciones de la Región de Murcia, Antonio Landáburu, ha denunciado hoy que "la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, debe explicar dónde están las 8.100 viviendas que prometió a la Región de Murcia del fracasado planta estatal de su jefe Sánchez".

"Prometieron 184.000 viviendas para toda España. A la Región de Murcia le corresponden 8.100. ¿Cuántas han hecho? Cero. Esa es la realidad", ha subrayado. Así, ha dicho que la visita de la ministra fue ayer "una tomadura de pelo, porque vino a darnos lecciones quien no han sido capaz de construir con su muy publicitado plan ni una sola vivienda para los jóvenes de la Región. Ni una".

"El PSOE exige, acusa y confronta, pero no cumple absolutamente nada", ha afirmado el diputado regional, que insiste, "dato mata relato: demuestra su falta de compromiso. Ni con los jóvenes, ni con las familias, ni con la Región".

El Gobierno de Sánchez, ha recalcado, "no ofreció nada, ni vivienda ni fondos, solo okupación, ruina y presuntas mordidas, con las que perfectamente se podrían haber construido viviendas asequibles. Ese es el verdadero legado de su política de vivienda".

Landáburu ha denunciado también que "el colosal drama social del PSOE ha llevado la vivienda de la 16.ª preocupación de los españoles a convertirse en la primera, fruto directo de sus políticas fallidas y su incapacidad para ofrecer soluciones reales". Además, ha advertido de que el borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda "mete la mano en el bolsillo de todas las comunidades autónomas, para seguir pagando las políticas radicales de asalto a la vivienda del PSOE".

"Un Gobierno que no tiene Presupuestos Generales del Estado desde noviembre de 2022 quiere ahora obligar a las comunidades a financiar el 40% del PEAV", ha recriminado. A su juicio, "este es el modelo de Sánchez: yo invito, tú pagas. Y aun así seguimos sin ver ni una sola vivienda", ha reprochado.

Y es que, en su opinión, "el PSOE no solo no construye ni una casa: ha votado en contra del decreto regional de vivienda asequible junto a Vox, formando una auténtica pinza que bloquea el futuro de miles de jóvenes en la Región de Murcia. Mientras unos prometen lo que nunca cumplen, otros se suman a tumbar las soluciones que funcionan".

"El PSOE busca fotos, titulares y confrontación"

"Quizá a Sánchez esto le sepa a poco, pero 8.100 viviendas menos significan 8.100 oportunidades que el Gobierno de España ha negado a esta Región. Y mientras tanto, vienen aquí sus ministros a hacerse fotos, a buscar el titular del día y a confrontar", ha reprochado el diputado del PP.

Y ha lamentado que "ni Sánchez, ni su ministra, ni los mismos diputados socialistas permiten que los jóvenes puedan construir su futuro en libertad; al contrario, quieren complicarnos la existencia y, de paso, nuestro futuro, dejándonos sin vivienda, endeudándonos, haciéndonos precarios y cada vez más dependientes".

Landáburu ha afirmado, de manera contundente, que "el presidente López Miras se mantendrá firme frente a quienes pretenden reírse de los jóvenes de la Región de Murcia". Finalmente, ha exigido a la ministra que "deje de buscar culpables fuera y tenga la valentía de asumir que su Gobierno ha fallado", reclamando que pongan en marcha "lo que anunciaron a bombo y platillo y jamás iniciaron".

"La Región de Murcia no necesita más titulares vacíos. Los jóvenes de la Región exigen las 8.100 viviendas que el PSOE prometió y nunca quiso construir", ha concluido.