Marcos Ros: "López Miras aún tiene seis semanas para reasignar fondos europeos"

El eurodiputado socialista de la Región de Murcia, Marcos Ros, presentó el pasado mes de febrero un informe para modificar la política de cohesión, los fondos Feder, para que la vivienda pudiese servir de destino ante una reprogramación de inversiones procedentes de la Unión Europea (UE) dentro del marco plurianual 2021-2027. «Desde el 12 de septiembre, eso ya es posible», celebra.

«Ahora son las comunidades autónomas las que tienen hasta el 31 de diciembre para, si lo desean, decidir, de los fondos que tienen asignados, cuántos edificios de viviendas para jóvenes quieren levantar» explica el murciano. De hecho, Fernando López Miras hizo este movimiento hace pocas semanas para aumentar las inversiones en obras hidráulicas que eviten futuras inundaciones. «¿Por qué no lo hace ahora para vivienda? Lo puede hacer y le quedan seis semanas», añade.

Respecto a la regulación europea, recuerda que el Gobierno de España ha pedido a la Comisión que luche contra la especulación en la compraventa, regule los alquileres de corta duración, ponga límites a las plataformas donde se anuncian estas viviendas y regule las ayudas de Estado.

«Desde el principio de esta legislatura, condicionamos nuestro voto a Von der Leyen —del PP Europeo— para que hubiera un comisario de Vivienda y ahí está. También pedimos que hubiera una comisión especial de Vivienda y la hay. Además, hemos exigido a la Comisión Europea que dé una respuesta y el 16 de diciembre se publicará el Plan Europeo de Vivienda Asequible», manifiesta Ros, que vaticina que tan solo se parecerá al plan regional que intenta aprobar el Gobierno de Fernando López Miras «en el nombre».

Invita al Gobierno regional a sentarse con el PSOE a negociar el Proyecto de Ley de Vivienda Asequible

«Nosotros estamos en una oposición constructiva, dispuestos a negociar y a incorporar más propuestas y más medidas que hacen falta; no fiarlo todo a la desregulación del mercado», declara. Sin embargo, afirma que los socialistas se encuentran en la Región de Murcia «con una puerta cerrada porque López Miras dijo que él no negociaba ni hablaba con Pedro Sánchez».

A pesar del portazo, asegura que desde su formación van a seguir ofreciendo su «mano tendida», con «propuestas para mejorar el problema de la vivienda en la Región porque afecta a miles de murcianos y necesitamos darle solución y darle salida».

Un problema continental

La dificultad para acceder a la vivienda no es una problemática circunscrita a la Región, ni siquiera solo a España. En toda Europa se sufre un alza de los precios de compraventa y alquiler muy acusado.

«Además, antes afectaba a una pequeña parte de la población y ahora se ha extendido a todos los jóvenes y los ciudadanos de clase media que tiene un trabajo, estabilidad, proyecto de vida, pero cuyos sueldos son insuficientes para enfrentar el incremento del precio de la vivienda. Se ven obligados a quedarse en casa de sus padres o a compartir piso con otras familias y a no poder desarrollar su proyecto de vida», señala el eurodiputado.

La causa es evidente: «Flujos de capital están entrando en el mercado porque hay otras actividades económicas que no están dando la rentabilidad que ofrece la vivienda. Hay mucha gente especulando y comprando inmuebles a gran escala».

Marcos Ros fue el encargado de elaborar las conclusiones y cierre del Foro Europeo de Vivienda organizado por el Parlamento Europeo y la Opinión de Murcia el pasado vienes en Murcia.