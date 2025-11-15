Un cortejo de Magna Belleza toma Murcia en medio de un mundo bárbaro y hostil

Enunció Hermann Hesse que “la belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla”. Con esa premisa en el alma, miles de personas, llegadas de diferentes puntos de la Región y del país, se arrobaron este sábado por la tarde al paso de la Magna Procesión, que partió de la Catedral de Murcia como un evangelio alzado en tronos llenos de flores bajo un cielo azul que jugó a ser de abril aunque fuese de noviembre.

Fueron 14 los pasos (15 con la Cruz Guía) los que se unieron para participar en el cortejo, en el marco del Jubileo de Cofradías organizado por la Delegación de Hermandades y Cofradías del Obispado de Cartagena. Una estela de escenas sobre tronos dorados para rememorar qué pasó, la historia más grande jamás contada (así se llamó una película sobre lo mismo de 1965), el relato de cada Semana Santa, aunque noviembre no sea el tiempo de Pasión, Muerte y Resurrección (con mayúsculas) de Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el protagonista, junto con su madre, de tan Magna mitología hebrea.

Cuatro y veinte de la tarde y Belluga ya es un hervidero de gente que aguarda, tras las vallas (en las que destaca el emblema de Murcia 1200), a que emane del templo el desfile. La Puerta del Perdón se halla en este momento entornada; a sus pies, una rampa que luce como una alfombra roja, a la espera de que den las cinco y comience el sagrado cortejo de 14 obras de arte.

Cinco menos veinte de la tarde y ya resuenan a lo lejos (aunque cada vez más cerca) cornetas y tambores más propios de abril que de noviembre. Anderos con traje oscuro en lugar de túnica de nazareno comienzan a congregarse en los laterales de la fachada principal de la Catedral: están listos para llevar sobre sus hombros al Salvador (o a alguno de sus allegados).

Hace su entrada en la plaza un estandarte (Santísimo Cristo de la Salud de Lorca, reza en letras doradas sobre un terciopelo rojo como la sangre) y suenan los primeros aplausos. Aunque no haya caramelos ni monas con huevo, en primera fila hay niños con la faz impregnada de ilusión. La banda entra y sus componentes se giran y toman posiciones. “Esto va a empezar ya”, sentencia un paisano. La Puerta del Perdón se cierra del todo, a la misma vez que se abre la emoción del respetable. Cinco en punto de la tarde. La Puerta del Perdón se abre de golpe. Arranca el éxtasis.

Abría el desfile la Cruz Guía Buena Muerte y Estrella, de la hermandad del mismo nombre en Yecla. Justo detrás, se atisbaban ya los cirios que escoltan al grupo escultórico de La Samaritana, hermosa obra de Roque López que tienen ‘Los Coloraos’ en su sede del Carmen, en la capital. Las campañas ponen la banda sonora y los asistentes alzan sus móviles para compartir con quienes están lejos las bellezas que tienen cerca. La mujer de Samaria, Jesús y el árbol que completa el trono se alzan sobre un lecho de rosas.

La Samaritana de Roque López sale de la Catedral en la Magna Procesión de Murcia / Ana Lucas

Se preparaba ya bajo el dintel del templo el segundo de los pasos, La Oración en el Huerto. No la de Salzillo del Viernes Santo por la mañana, sino la de la cofradía de La Caridad de Murcia. Del Palacio Episcopal, cuyo exterior está decorado ya con dos angelotes gigantes de Navidad, se incorporan al cortejo personas vestidas de oscuro, cirio en mano, tras el correspondiente estandarte.

El Santísimo Cristo de la Columna, de la hermandad del mismo nombre de Jumilla, va atado y solo, sin sayones que lo torturen, aunque ya lo han torturado. Lo esperaba en la puerta una legión de romanos procedente de la misma ciudad del Altiplano. “Vamos con el Cristo ‘amarrao’”, apunta una joven, con guantes blancos y espada en mano. El Cristo, no obstante, se demora en salir. “Será para que no vayan todos los pasos muy juntos”, elucubra un joven llegado de Tobarra. Cuando al fin sale, una racha de viento irrumpe en la plaza y las romanas lo miran con emoción y casi conteniendo las lágrimas. Empieza a recibir “vivas” a su paso; de momento, es el más aclamado por el respetable que se congrega en Belluga.

El séquito romano avanza a paso lento mientras espera para salir a la calle el trono de La Coronación de Espinas, procedente de la Ciudad del Sol. Un joven surge del palacio del obispo agitando con brío en el aire el estandarte del Paso Azul de Lorca y desata los aplausos. Oscurece de forma paulatina (no deja de ser noviembre, aunque este sábado no lo parezca) y se encienden los faroles de un trono recibido al son del himno nacional.

La banda entona los acordes de ‘La saeta’ de Serrat y el Moneo se ilumina de verde mientras el Cristo del Rescate, del Paso Blanco, se aproxima a la Puerta del Perdón. Ya le gritan vivas sus fieles más acérrimos, los que están con él dentro del templo. También le tocan el himno de España cuando sale, no iba a ser menos que su antecesor (ya saben lo de la rivalidad de blancos y azules). Va de pie sobre flores violetas y emerge cuando ya se atisba, tras de él, el Santísimo Cristo de la Esperanza de Alcantarilla, vestido de blanco y rojo, cargando el Madero a su espalda.

Son jóvenes estudiantes de Alcantarilla los que lo portan sobre sus hombros. El Cristo camino del Calvario tiene la boca entreabierta y camina sobre claveles rojos que evocan su propia sangre derramada. Cuatro enormes cirios lo custodian en las esquinas del trono. Ya le sigue el San Juan Evangelista de San Pedro del Pinatar, con una palma en su mano izquierda. El discípulo amado no pierde de vista al Salvador y lo acompañará, cuentan las Sagradas Escrituras, en el Gólgota.

Dejó dicho Ernesto Sábato que “lo admirable es que el hombre siga luchando y creando belleza en medio de un mundo bárbaro y hostil”. Con eventos como la Magna Procesión, la Diócesis, la Iglesia, la ciudad, la Región, la humanidad, al fin y al cabo, crea una hermosura extraordinaria que va más allá de la fe. Que estremece a la urbe, a su fin de semana, a sus hoteles y establecimientos hosteleros, para recibir a la gente, al color de sus calles, al latido de su emoción en colectivo, con olor a incienso y sonido de aplausos. Lectura del Santo Evangelio según Murcia. Por los siglos de los siglos, Amén.