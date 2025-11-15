López Miras, en la Misa Jubilar: “La Región es la gran protagonista a nivel mundial de la Semana Santa”

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asistido este sábado a la misa jubilar en la Catedral de Murcia, presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, donde ha resaltado que “la Región es la gran protagonista a nivel mundial de la Semana Santa con la celebración hoy de la Magna Procesión Jubilar”.

López Miras hizo estas declaraciones tras participar en el traslado del Santísimo Cristo del Rescate del Paso Blanco desde la iglesia de San Antolín de Murcia, del que es costalero desde hace más de 20 años, y como antesala de la Magna Procesión del Jubileo de las Cofradías que tendrá lugar esta tarde. El presidente aseguró que “éste es un día cargado de emoción, en el que demostramos que en la Región de Murcia es Semana Santa durante todo el año”.

Las imágenes de la Misa Jubilar de las Cofradías previa a la Magna Procesión en Murcia / Israel Sánchez

Así, la Magna Procesión Jubilar convertirá “las calles de la ciudad de Murcia en un verdadero museo, con obras de arte y con muchos hombres y mujeres que van a mostrar su devoción y pasión con algo que nos une como es la Semana Santa”, continuó. En ella participan 14 pasos de 15 cofradías y hermandades de toda la Región de Murcia, tras una semana en la que han estado expuestos en distintas iglesias del municipio.