Germán Romera culmina con éxito el reto “Yo sudo por la diabetes 24 horas” y completa 157 kilómetros en cinta de correr
El reto recibió durante toda la jornada la visita y el apoyo de ciudadanos, familiares, profesionales sanitarios y personas con diabetes,
L. O.
El atleta murciano Germán Romera ha completado con éxito el desafío “Yo sudo por la diabetes 24 horas”, una iniciativa apoyada por la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (ADIRMU) en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Durante 24 horas seguidas y sobre una cinta de correr instalada en Murcia, Romera consiguió alcanzar 157 kilómetros, un logro de enorme resistencia física y emocional.
El reto recibió durante toda la jornada la visita y el apoyo de ciudadanos, familiares, profesionales sanitarios y personas con diabetes, que acompañaron a Romera en distintos momentos de la prueba. El ambiente solidario y el mensaje de concienciación fueron protagonistas de un evento que ha dejado una profunda huella en la comunidad.
Tras finalizar el desafío, Germán Romera compartió una declaración cargada de emoción:
“Ha sido muy duro. He tenido una recaída importante y me he roto muscularmente, pero al final he acabado corriendo. Estoy muy satisfecho por el apoyo de la gente y, sobre todo, por el de mi hija, que me trajo un mensaje cuando quedaban solo siete horas para el final. Eso me dio la fuerza que necesitaba para seguir.”
Desde ADIRMU, su presidenta, Asunción Sáez, ha destacado el enorme valor de este reto: “La fuerza y la constancia de Germán inspiran a toda la comunidad. Su esfuerzo no solo visibiliza la diabetes, sino que también nos recuerda la importancia de la educación y del acompañamiento en el día a día de las personas con esta condición.”
La asociación subraya que esta iniciativa se suma a las actividades programadas para este Día Mundial de la Diabetes, reforzando el mensaje global de prevención, diagnóstico temprano y acceso equitativo a la atención y educación diabetológica.
Sobre ADIRMU
La Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes trabaja desde hace más de veinte años para apoyar a personas con diabetes y a sus familias mediante educación sanitaria, formación, acompañamiento emocional y acciones de sensibilización dirigidas a toda la sociedad.
