Explican por qué este municipio de la Región de Murcia es ideal para "la jubilación en España" de expatriados y extranjeros

Desde hace ya varias décadas, la Región de Murcia se ha convertido en uno de los destinos favoritos para muchas rentas altas del norte de Europa que buscan un sitio tranquilo y más cálido donde jubilarse o establecer su residencia.

No es casualidad: el clima, la cercanía al mar y la oferta inmobiliaria relativamente accesible han colocado a la Costa Cálida en el radar de miles de británicos, irlandeses, alemanes y nórdicos que cada año se mudan a esta parte del Mediterráneo.

En este contexto la cuenta Paradise World Videos ha vuelto a poner el foco en una de las zonas más codiciadas: Los Alcázares y la localidad española del municipio de Roda, un enclave residencial que, según explican en su último vídeo, es uno de los lugares “más ideales” para expatriados y extranjeros que buscan calidad de vida.

El creador del vídeo empieza caminando por Roda Village (al que llama varias veces “este maravilloso pueblo”) y subraya que su principal ventaja es que “literalmente en su puerta” se encuentra uno de los complejos deportivos y residenciales más valorados de Murcia: el Roda Golf Resort.

Esa proximidad, insiste, es parte del atractivo: “tienes el Roda Resort y, literalmente, en su puerta tienes este maravilloso pueblo”.

Un pueblo pequeño, tranquilo y sorprendentemente completo

El vídeo recorre las calles del casco urbano y muestra un municipio compacto pero lleno de servicios básicos: bares, restaurantes, una peluquería, comercios y hasta un colegio: “Para ser un pueblo, en realidad es bastante compacto. Tiene todo lo que probablemente quieras en un pueblo”, comenta mientras señala espacios infantiles, pistas deportivas, la plaza principal y una iglesia que describe como “absolutamente impresionante”.

También destaca el ambiente cuidado del pueblo, insistiendo en varias ocasiones en su limpieza y seguridad: “absolutamente limpio, ordenado, sin grafitis”, afirma, algo que (según suele repetirse en los foros de expatriados) es uno de los factores más valorados cuando se trata de elegir un destino de retiro.

La presencia de un supermercado bien surtido, un pequeño centro de salud, zonas ajardinadas y buen aparcamiento completan lo que Paradise World Videos describe como el conjunto ideal: vida tranquila sin renunciar a servicios esenciales.

Muy cerca del mar, pero lejos del ruido

Otro de los argumentos que repite el creador es la ubicación exacta del municipio dentro de los Alcázares. No solo está a las puertas del resort de golf, sino que la costa está a un paso: “si quieres ir a la zona del paseo marítimo, literalmente 5 minutos en coche o, si quieres caminar, 20 minutos”.

A esto añade que no se trata de una zona saturada ni un desarrollo urbanístico excesivo: “no es una zona muy edificada. No es una ciudad de hormigón”, algo que viene siendo una de las críticas más habituales en otros municipios costeros del arco mediterráneo.

Mercado inmobiliario: buscado, escaso y con precios que se mueven rápido

Uno de los puntos donde más insiste el vídeo es la dificultad para encontrar vivienda disponible: “En cuanto sale al mercado, se vende enseguida”.