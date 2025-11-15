Acuerdo de colaboración
Cajamar e IFEPA renuevan su alianza y amplían su apoyo a las grandes ferias de la Región
El acuerdo incluye el patrocinio principal de HortiFruit y el respaldo a Equimur, la Exposición Canina y Felina y el Salón del Caravaning
L.O.
Cajamar e IFEPA-Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia han renovado un año más su convenio de colaboración, reforzando así la estrecha relación que ambas entidades mantienen desde hace años en favor del desarrollo económico y social de la Región.
Es año el acuerdo incluye además el patrocinio principal del certamen HortiFruit-Feria Internacional Agrícola, uno de los eventos de referencia del sector tanto en la Región como a nivel nacional.
Asimismo, la entidad patrocinará también tres exhibiciones más, como son las ferias Equimur, Salón Internacional de Caballos de Razas Puras, la Exposición Canina y Felina y el Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante, puntos de encuentro de clientes, profesionales y visitantes, donde Cajamar acercará su propuesta de valor, productos y servicios adaptados a cada sector.
La firma del convenio ha contado con la presencia de la directora territorial de Cajamar en Murcia, María Dolores Pagán, y del director general de IFEPA, Antonio Miras, quienes han puesto en valor la colaboración continuada entre ambas instituciones.
María Dolores Pagán ha destacado que "con este acuerdo reafirmamos nuestro compromiso con el tejido productivo de la Región de Murcia, apoyando sectores estratégicos, como son el agrícola, el equino y el turístico".
Por su parte, el director general de IFEPA, Antonio Miras, ha subrayado que "la firma de este convenio representa para IFEPA un respaldo muy significativo, máxime teniendo en cuenta la envergadura de una entidad como Cajamar".
