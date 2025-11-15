Los afectados por el brote de salmonella de Lo Pagán se elevan a 52 y todos ya están dados de alta

Todos los afectados por el brote de salmonella en un hotel de Lo Pagán están ya fuera del hospital, confirman desde la Consejería de Salud de la Región. El número de perjudicados se elevó a 52, indican desde el departamento que dirige Juan José Pedreño.

El episodio sucedió el pasado fin de semana, cuando decenas de personas sufrieron una intoxicación tras cenar en el hotel Traíña de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, unas setas que se encontraban en mal estado.

Los perjudicados, en su mayoría, refirieron episodios de diarrea y dolores intestinales y acudieron por sus medios a centros hospitalarios. Llegó a haber dos personas ingresadas hasta hace pocos días, pero ya han podido volver a sus domicilios.

"Técnicos de la Consejería de Salud de la Región de Murcia realizaron una inspección en las instalaciones del hotel, tras la cual la cocina continúa abierta y en funcionamiento con total normalidad, al no haberse detectado ninguna anomalía que requiera medidas adicionales", explicaron desde el Traíña.

El protocolo manda que se abra una investigación para determinar si la causa es la contaminación de los alimentos o un fallo en su manipulación. Los profesionales personados en el establecimiento procedieron a la recogida y posterior análisis de muestras con el fin de identificar el origen exacto del brote y aplicar las medidas correctoras definitivas.

Cabe recordar que el pasado mes de agosto se produjo un episodio similar en la Región, al desatarse un brote de intoxicación alimentaria detectado en un hotel de La Manga del Mar Menor. Más de cien huéspedes se intoxicaron entonces. Aquel incidente en el Cavanna se saldó con 190 afectados, de los que 21 requirieron ingreso hospitalario. La razón: un brote de salmonela.