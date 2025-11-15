Más de 200 médicos murcianos protestan en Madrid antes de la huelga nacional

Más de 200 médicos de la Región de Murcia han asistido hoy a la manifestación nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos CESM y el Sindicato Médico Andaluz SMA en Madrid en contra del borrador de Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad y por una norma específica que recoja las particularidades de la profesión médica.

Cerca de tres mil médicos en total han sido los que se han dado cita este sábado en esta protesta que ha recorrido las calles de la capital con salida en Plaza de las Cortes hasta Paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad, donde ha finalizado con una gran pitada.

Una vez más, profesionales y delegados sindicales de toda España han acudido a las calles de Madrid para mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, después de que en los últimos meses no se haya producido ningún avance en las reivindicaciones del colectivo, que siguen pasando por un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad; una clasificación profesional adecuada con retribuciones justas aparejadas; una regulación de la jubilación que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las “necesidades del servicio”.

Así lo han expuesto al final la marcha frente al Ministerio de Sanidad con la lectura de un manifiesto, en el que recordaban que llevan años denunciando la grave situación del colectivo, con un deterioro constante de sus condiciones laborales que ermina afectando a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, y por extensión, a la sanidad pública y la calidad de la asistencia que se presta a la población.

Por último, CESM ha querido señalar que mantiene su actitud negociadora con Sanidad pero que no va a paralizar las movilizaciones hasta que se logre el reconocimiento que exige para los profesionales y garantizar así un futuro sólido para la sanidad pública, inviable sin médicos y facultativos. Por ello, han emplazado a los miles de participantes en la manifestación a las próximas jornadas de huelga nacional el 9, 10, 11 y 12 de diciembre.