Más de 2.000 menores de 14 años son diagnosticados cada año de asma en la Región

El asma es una de las enfermedades crónicas más habituales en la infancia. Solo en la Región de Murcia se diagnostican cada año 6.422 nuevos casos, de los que 2.061 son menores de 14 años. Para avanzar en su diagnóstico y tratamiento, el Hospital Santa Lucía de Cartagena ha acogido el XI Curso de Educación en Enfermedades Alérgicas, organizado por la Unidad de Alergia Pediátrica del servicio de Pediatría junto al Grupo de Trabajo de Educación Sanitaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (Seicap), un encuentro que ha reunido a cerca de un centenar de profesionales, entre pediatras, personal de enfermería y médicos residentes.

El asma es una enfermedad que provoca la inflamación de los bronquios, causando síntomas como tos, sensación de ahogo, dolor en el pecho y pitidos (sibilantes), por lo que el tratamiento se orienta a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente mediante medicamentos de control de uso diario y medicamentos de alivio rápido para utilizar durante los ataques.

No obstante, no hay un único tipo de asma, sino que los especialistas pueden enfrentarse a asma del lactante, asma inducido por virus, asma alérgico, asma inducido por el ejercicio, asma intermitente, leve, moderado o severo, entre otros. Esto lleva a que dependiendo de sus características y su origen se opte por un tratamiento y otro.

95.429 asmáticos en la Región

En la Región de Murcia hay aproximadamente 95.429 personas diagnosticadas de asma, de las cuales 22.597 son menores de 14 años, según las cifras que maneja la Consejería de Salud.

Para la atención de estos pacientes, el Hospital Santa Lucía ofrece un amplio servicio de pruebas diagnósticas como prick a trofoalérgenos y aeroalérgenos, diagnóstico molecular por componentes, pruebas de función pulmonar (espirometría forzada, oscilometría de impulsos, óxido nítrico exhalado, pletismografía y test de provocación bronquial), así como provocaciones de exposición controladas con fármacos y alimentos.

Contaminación ambiental y asma en niños La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (Seicap) señala que los niveles moderados de dos contaminantes del aire exterior, el ozono y las partículas finas, se asocian a crisis de asma no vírico en niños y adolescentes que viven en zonas urbanas de bajos ingresos, tal y como revela un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y publicado en la revista ‘The Lancet Planetary Health’. Los autores observaron que el aumento de la concentración de ciertos contaminantes en el aire se asociaba a exacerbaciones del asma en niños y adolescentes en zonas urbanas de bajos ingresos, sin que estuvieran implicados virus respiratorios. Además, las crisis de asma que no se producían por infecciones respiratorias suponían el 30% de las exacerbaciones en este colectivo, una frecuencia entre dos y tres veces superior a la que experimentan los menores que no residen en ciudades.

De ahí que la Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica del Hospital General Universitario Santa Lucía haya logrado recientemente la acreditación como Unidad Especializada con criterios de Excelencia y convierta con ello al Santa Lucía en el primer hospital del Servicio Murciano de Salud (SMS) en obtener esta acreditación que otorgan conjuntamente la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP). Del mismo modo, ha recibido la certificación de Unidad Pediátrica de Asma de referencia y Asma Grave con distinción de Excelencia por la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (Seicap).

Igualmente, el Hospital Santa Lucía se ha consolidado como un centro de referencia en el abordaje integral de las alergias alimentarias graves, un problema de salud creciente que afecta cada vez a más niños. Desde la Unidad de Alergia se presta atención especializada a pacientes complejos, muchos de ellos con alergias alimentarias múltiples o riesgo de anafilaxia, ofreciendo un seguimiento individualizado y seguro.

Curso de educación alérgica pediátrica celebrado en Cartagena. / L.O.

Principales patologías alérgicas

El XI Curso de Educación en Enfermedades Alérgicas celebrado en Cartagena ha tenido como objetivo actualizar conocimientos y compartir experiencias sobre las principales patologías alérgicas en la edad pediátrica, entre ellas asma, rinitis alérgica, anafilaxia y alergias alimentarias.

En las sesiones se han abordado los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, así como estrategias educativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias y ofrece talleres sobre rinitis alérgica e inmunoterapia, asma, alergia alimentaria y pautas de inducción de tolerancia, y anafilaxia.