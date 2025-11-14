Vox augura el cierre de empresas por culpa de los impagos del SMS si no se aprueban los Presupuestos de 2026

El Grupo Parlamentario Vox advirtió ayer del caos que provocará en la Región de Murcia la falta de unos presupuestos en 2026, una posibilidad que no descartan en las filas del Partido Popular, debido a la dificultad en la que se encuentran a la hora de negociar en la Cámara con otras formaciones políticas y a que las cuentas actuales apenas acaban de empezar a ejecutarse, puesto que se aprobaron a finales de julio.

Sin embargo, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento autonómico, Rubén Martínez Alpañez, señaló que la no aprobación de presupuestos el año que viene llevará consigo el cierre de empresas debido a los "impagos" del Servicio Murciano de Salud (SMS) a sus proveedores, así como que "miles de personas dependientes que no podrán recibir los cuidados que precisan".

Alpañez hizo estas declaraciones en una interpelación al consejero de Salud, Juan José Pedreño, sobre el retraso en el pago a proveedores por parte del SMS. Afirmó que el año 2025 comenzó con una media de 72 días de retraso en el ingreso a las empresas que trabajan con el sistema público de salud, una cifra que se reduce considerablemente tras la aprobación de las cuentas y que, además, aseguró que está "manipulada".

Pedreño le aseguró que el pago medio se encuentra en la actualidad en los 30 días, dentro de la legalidad. Asimismo, le trasladó que la "lacra" que soporta la Comunidad es la infrafinanciación por parte del Estado, por lo que le animó a unirse al Ejecutivo en la reivindicación de una reforma del modelo de financiación autonómica.

El consejero aseguró que la Región es la tercera comunidad con mayor gasto sanitario por habitante: 2.134 euros por persona, 244 euros más que la media nacional. Añadió que se han invertido 140 millones de euros en infraestructuras y se han incorporado 5.000 profesionales nuevos en los 5 últimos años.