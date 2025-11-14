La vivienda en la Región de Murcia, en un callejón sin salida

El principal problema para los españoles, la falta de acceso a la vivienda, se enquista en la Región de Murcia más aún si cabe. Después de que la Asamblea Regional tirara a la basura el decreto del Gobierno regional de Vivienda Asequible, el Ejecutivo de Fernando López Miras no se resigna "y no se va a quedar de brazos cruzados ante el bloqueo que impulsaron y protagonizaron PSOE y Vox en esa pinza perfectamente engrasada".

Como explicó ayer el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, "en unos meses" el plan volverá a pasar por la Cámara autonómica como proyecto de ley, una vez que esta semana se ha iniciado toda una tramitación con la apertura todo un período de consulta pública.

Solo el Partido Popular apoyó la aprobación del decreto-ley el pasado 1 de noviembre y, después de casi dos semanas, no parece que haya conseguido ni un voto más de los dos que le falta para sacar adelante una de sus medidas estrella de la legislatura. "Que antes de presentar ese proyecto de ley ya haya grupos parlamentarios que digan que lo van a rechazar es, como mínimo, llamativo", manifestó Ortuño.

Que antes de presentar ese proyecto de ley ya haya grupos parlamentarios que digan que lo van a rechazar es, como mínimo, llamativo Marcos Ortuño — Portavoz del Gobierno regional

Efectivamente, el PSOE regional ya anunció que su rechazo, ya que entiende que el Ejecutivo regional no puede presentar de nuevo el mismo plan rechazado sin ni siquiera antes haberse sentado a negociar. Desde el PSRM insistieron esta misma semana en que "90 metros cuadrados a 170.000 euros no es asequible para nadie" y defendieron el miércoles en pleno una moción para que "el suelo público siempre sea público" y "que con lo de todos no pueda especular nadie". Fue rechazada.

Con Vox tampoco se han sentado y su postura, en este sentido, es la misma que el PSOE. Además del ninguneo, los de Abascal defienden un proyecto de ley que liberalice "todo el suelo, excepto el que esté protegido", y reduzca "al máximo la carga impositiva" que depende de la Comunidad Autónoma. También rechazan todo lo referente al 'coliving' y el 'cohousing' —modelos que permiten compartir espacios, servicios y recursos— por entender que están relacionados con la Agenda 2030 que tanto detestan.

El PSOE recuerda a García Montoro que Miras no ha construido ni una vivienda protegida en ocho años y él pregunta "dónde están las 185.000 viviendas anunciadas por el Gobierno de España"

Este último punto ha alejado aún más las posturas entre ambos partidos, ya que desde el PP y el Gobierno regional se aireaba esta semana documentos que prueban que desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras se aprobaron ayudas al 'cohousing' cuando esta estaba dirigida por Vox. No tardó el líder de este partido, José Ángel Antelo, en explicar que Vox no solicitó ningún fondo para proyectos de este tipo, "ya que se trata de un modelo heredado del PP y que el partido rechaza firmemente".

"Nos encontramos unos convenios hechos por el PP en 2022, una herencia envenenada, pero hay unas obligaciones que cumplir", explicaron.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro. / Marcial Guillén (EFE)

Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pretende hacer su parte con el Plan Estatal 2026-2030. El objetivo es incrementar el parque de vivienda protegido con carácter permanente, rehabilitar las viviendas existentes, ayudar a la emancipación de los jóvenes, reducir de la tasa de esfuerzo en el pago de la vivienda y revertir las zonas de mercado tensionado. Tendrá una financiación de 7.000 millones de euros, aportados por el Estado en un 60% y por las comunidades autónomas en un 40%.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de este jueves, el diputado regional socialista Miguel Ortega dijo que López Miras ha renunciado a construir 1.932 viviendas de 90 metros cuadrados financiadas por el Gobierno de España. Hace la cuenta tras calcular que a la Región le correspondían 226 millones de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda que rechazó el Ejecutivo autonómico en la última Conferencia de Presidentes.

Si no toman medidas que bajen los precios, no cuenten con nosotros para blanquearse Miguel Ortega — Diputado GPS Asamblea

"Si López Miras se sienta a negociar y se pone a trabajar, el PSOE está dispuesto a acordar medidas para sacar a la Región de los treinta años de parálisis. Eso sí, si no toman medidas que bajen los precios, que no cuenten con nosotros para blanquearse", concluyó.

El consejero le contestó, primero, que en aquella Conferencia de Presidentes no se votó y, por tanto, la Comunidad no rechazó nada. Además, después de que Ortega sacara a colación que el Gobierno regional "no ha construido una sola vivienda de promoción pública en ocho años", García Montoro le preguntó "dónde están las llaves de las 185.000 viviendas anunciadas por el Gobierno de España" y "cuántas viviendas se podrían haber construido en la Región con las mordidas del AVE".

¿Cuántas viviendas se podrían haber construido en la Región con las mordidas del AVE? Jorge García Montoro — Consejero de Fomento e Infraestructuras

Para el titular de Fomento, el plan del Ministerio, además de elaborarse "sin consenso", "atenta contra la propiedad privada".

Mientras desde San Esteban se da un portazo al plan del Ministerio, el Grupo Popular celebraba que "más de 700 jóvenes de la Región ya han podido comprar su primera vivienda", tras hacer una pregunta al consejero sobre el aval joven impulsado por Miras. "Mientras tanto, otros siguen instalados en la política del no", lamentó el 'popular' Antonio Landáburu.

Lo único que reflejan los rifirrafes es que ningún plan integral que incremente el parque de vivienda parece abrirse camino en la Región.