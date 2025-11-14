Sesenta colegios de la Región piden dar clase hasta los 14 años incorporando 1º y 2º de ESO

Un total de 60 colegios de la Región de Murcia han presentado su solicitud a la Consejería de Educación y Formación Profesional para ampliar su oferta educativa y atender a alumnos hasta los 14 años, incorporando los cursos de 1º y 2º de Secundaria. De esta forma, sumarían a las etapas de Infantil y Primaria los primeros cursos de ESO, que hasta ahora los estudiantes murcianos cursan en los institutos.

El plazo dado por Educación para que los centros interesados presentaran su solicitud terminaba este jueves, 13 de noviembre, y según confirma la Consejería, han sido un total de 60 los colegios que se han interesado por esta nueva modalidad que ofrece la Administración regional de cara al próximo curso 2026-2027.

El nuevo modelo, con el que se volvería a recuperar una de las señas de la EGB, con estudiantes en los colegios hasta los 14 años, busca facilitar la transición entre etapas, previniendo el abandono educativo temprano y fomentando el éxito educativo, así como equilibrar la ocupación de los institutos del entorno, reduciendo la presión de alumnado de los IES para mejorar la atención individualizada.

La Región de Murcia sigue con esta iniciativa los pasos de la Comunidad de Madrid, que ya ha venido ofertando la opción de que los alumnos permanezcan en los colegios hasta los 14 años, retrasando el paso del colegio al instituto, que en estos momento se produce a los 12 años.

Educación explica que ahora, una vez recibidas las solicitudes, los técnicos de la Consejería realizarán visitas técnicas para comprobar las instalaciones de los centros, las características y las necesidades de escolarización y de planificación educativa de la zona. La previsión es que los centros que implantarán 1º y 2º de la ESO en el curso 2026-2027 se conozcan antes de que se inicie el proceso de admisión.

Según anunció el propio consejero de Educación, Víctor Marín, en este programa se dará preferencia a los centros en entornos rurales y con alumnado en situación de vulnerabilidad.

Requisitos

Entre los requisitos que deben cumplir los centros, según la normativa básica estatal para impartir estas enseñanzas, se encuentra tener espacio suficiente y disponer de instalaciones adecuadas como pabellón deportivo, biblioteca, aseos adaptados, taller de tecnología y laboratorio, entre otros.

La integración de etapas en un mismo centro optimiza recursos humanos y espaciales, mejora la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria, y facilita la implantación de proyectos educativos conjuntos, centrados en la prevención del abandono escolar temprano y la mejora de los resultados académicos. Además, primero y segundo de la ESO son los cursos con las tasas de repetición más altas y con mayores índices de conflictividad.

La Región cuenta con siete centros educativos públicos de Primaria que ofrecen ya primero y segundo de la ESO, que son los colegios Arteaga (Sucina-Murcia), Isabel Bellvis (Corvera-Murcia), Salzillo (Espinardo-Murcia), Nuestra Señora de los Dolores (Torre Pacheco), Guadalentín (El Paretón-Totana), Profesor Enrique Tierno (Lobosillo-Murcia), que se incorporó en el curso 2024-2025, y el colegio Garre Alpañez (Balsicas-Torre Pacheco), que se ha incorporado este curso.