La Región amanece con un ambiente "irrespirable" por el polvo sahariano

El episodio de contaminación atmosférica, que atraviesa la Región durante la jornada de ayer y hoy, está dejando un ambiente "irrespirable" en gran parte de la Comunidad. Las estaciones de medición de la calidad del aire presentan datos que oscilan entre la categoría de desfavorable y extremadamente desfavorable. A las 11.00h, las estaciones que peores registros mostraban son la del Valle de Escombreras (324 PM10), Jumilla (311 MP10), Mompean (223MP10) y Aljorra (165MP10).

En la ciudad de Murcia, aunque los datos son inferiores, siguen presentando valores muy por encima de los adecuados. Las estaciones de Ronda Sur y San Basilio rondan los 80MP10.

Índice de la calidad del aire en la Región / L. O.

Ante este escenario, la Consejería de Salud ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a personas vulnerables, como quienes padecen patologías respiratorias o problemas cardiovasculares. Entre las medidas propuestas destacan:

Evitar el ejercicio físico y las actividades deportivas de alta intensidad, tanto en exteriores como en interiores.

y las actividades deportivas de alta intensidad, tanto en exteriores como en interiores. Controlar la ventilación de los hogares para reducir la entrada de polvo.

de los hogares para reducir la entrada de polvo. Limitar las salidas y priorizar desplazamientos breves y de poco esfuerzo.

y priorizar desplazamientos breves y de poco esfuerzo. Consultar con un profesional sanitario en caso de dificultad respiratoria, sibilancias, palpitaciones o malestar cardíaco.

Además, Salud aconseja a las personas de riesgo utilizar mascarilla FFP2 si deben realizar actividades en el exterior, aunque insiste en minimizar estas salidas mientras dure el episodio.

También se recomienda evitar circular por carreteras principales en las franjas de mayor concentración de polvo —generalmente, primera hora de la mañana y última de la tarde— coincidiendo con los momentos de mayor tráfico.

La Consejería de Medio Ambiente recuerda que la evolución de la calidad del aire puede consultarse en tiempo real en el portal oficial sinqlair.carm.es/calidadaire/. Asimismo, el nuevo Índice de Calidad del Aire Municipal, desarrollado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la UMU, permite conocer la situación actual y la previsión a 24 horas en cada municipio.