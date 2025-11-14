Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calidad del aire

La Región amanece con un ambiente "irrespirable" por el polvo sahariano

La Conserjería de Salud recomienda evitar el ejercicio físico, controlar la ventilación y limitar las salidas

Imagen de Lorca envuelta por el polvo sahariano esta mañana

Imagen de Lorca envuelta por el polvo sahariano esta mañana / Ayto. Lorca

Javier Ayala

El episodio de contaminación atmosférica, que atraviesa la Región durante la jornada de ayer y hoy, está dejando un ambiente "irrespirable" en gran parte de la Comunidad. Las estaciones de medición de la calidad del aire presentan datos que oscilan entre la categoría de desfavorable y extremadamente desfavorable. A las 11.00h, las estaciones que peores registros mostraban son la del Valle de Escombreras (324 PM10), Jumilla (311 MP10), Mompean (223MP10) y Aljorra (165MP10).

En la ciudad de Murcia, aunque los datos son inferiores, siguen presentando valores muy por encima de los adecuados. Las estaciones de Ronda Sur y San Basilio rondan los 80MP10.

Índice de la calidad del aire en la Región

Índice de la calidad del aire en la Región / L. O.

Ante este escenario, la Consejería de Salud ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a personas vulnerables, como quienes padecen patologías respiratorias o problemas cardiovasculares. Entre las medidas propuestas destacan:

  • Evitar el ejercicio físico y las actividades deportivas de alta intensidad, tanto en exteriores como en interiores.
  • Controlar la ventilación de los hogares para reducir la entrada de polvo.
  • Limitar las salidas y priorizar desplazamientos breves y de poco esfuerzo.
  • Consultar con un profesional sanitario en caso de dificultad respiratoria, sibilancias, palpitaciones o malestar cardíaco.

Además, Salud aconseja a las personas de riesgo utilizar mascarilla FFP2 si deben realizar actividades en el exterior, aunque insiste en minimizar estas salidas mientras dure el episodio.

También se recomienda evitar circular por carreteras principales en las franjas de mayor concentración de polvo —generalmente, primera hora de la mañana y última de la tarde— coincidiendo con los momentos de mayor tráfico.

La Consejería de Medio Ambiente recuerda que la evolución de la calidad del aire puede consultarse en tiempo real en el portal oficial sinqlair.carm.es/calidadaire/. Asimismo, el nuevo Índice de Calidad del Aire Municipal, desarrollado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la UMU, permite conocer la situación actual y la previsión a 24 horas en cada municipio.

TEMAS

  1. Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
  2. La angustia por el intento de robo de una niña de 2 años a las puertas de un colegio de Murcia: 'La cogieron y se la intentaron llevar en los brazos
  3. Fue la Fábrica de Harinas de Murcia, pasó 50 años abandonada y ahora se transforma en eje de la creatividad murciana: así será La Constancia
  4. El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera
  5. Un nuevo parque infantil, mesas de picnic, bancos y máquinas de biosaludables: así será la renovada Plaza del Rocío de Los Nietos en Cartagena
  6. La Región se prepara para un fin de semana más otoñal: bajada de temperaturas, nubes y posibles lluvias
  7. Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena
  8. Estos son los pasos de la Magna Procesión de Murcia y las iglesias donde ya están expuestos

Barrachina: “Se envían más de 6.000 hm³ a Portugal al año y aquí nos recortan el agua”

Barrachina: “Se envían más de 6.000 hm³ a Portugal al año y aquí nos recortan el agua”

Sesenta colegios de la Región piden dar clase hasta los 14 años incorporando 1º y 2º de ESO

Sesenta colegios de la Región piden dar clase hasta los 14 años incorporando 1º y 2º de ESO

Murcia y Comunidad Valenciana estudian acciones legales por supuestas irregularidades en la gestión del Tajo

Murcia y Comunidad Valenciana estudian acciones legales por supuestas irregularidades en la gestión del Tajo

La inflación cae en la Región hasta ser la más baja del país pese al alza del precio de la vivienda y del agua

La inflación cae en la Región hasta ser la más baja del país pese al alza del precio de la vivienda y del agua

La Región amanece con un ambiente "irrespirable" por el polvo sahariano

La Región amanece con un ambiente "irrespirable" por el polvo sahariano

El pueblo de Murcia que tiene un oasis de palmeras y explota de belleza en otoño: lo llaman "la ciudad blanca" por la impresionante cantera que cinceló sus calles

El Gobierno carga contra Miras por la falta de viviendas públicas: "De las 566 proyectadas solo han iniciado las obras de 5"

El Gobierno carga contra Miras por la falta de viviendas públicas: "De las 566 proyectadas solo han iniciado las obras de 5"

Un centenar de médicos murcianos protestará en Madrid este sábado contra el Estatuto Marco

Un centenar de médicos murcianos protestará en Madrid este sábado contra el Estatuto Marco
Tracking Pixel Contents