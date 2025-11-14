El pueblo de Murcia que tiene un oasis de palmeras y explota de belleza en otoño: lo llaman "la ciudad blanca" por la impresionante cantera que cinceló sus calles

El reciente estreno en Movistar Plus de la serie documental 'Missing in Murcia', que reconstruye el brutal asesinato de una pareja holandesa en la Región, ha provocado colateralmente que muchos espectadores se topen con la historia del empresario Evedasto Lifante: quien fuera dueño del club de voley donde jugaba Ingrid Visser y llegó a ser sospechoso del doble crimen.

Además de implicado en el caso de la jugadora de voley, Lifante también fue propietario de una conocida explotación marmórea en Abanilla, que también ha aparecido en el documental por su vinculación con el caso. Casualmente el propio Lifante volvía al punto de mira de la conversación pública hace escaos años a raíz de la trama de corrupción de la cárcel de Sangonera de la que supuestamente cobraba por realizar favores a los reclusos.

Y mientras todo esto vuelve a circular en redes y conversaciones, Abanilla (en paralelo a esa sombra mediática) está teniendo un pequeño “redescubrimiento” por lo que realmente es: uno de los pueblos más singulares y sorprendentes de la Región de Murcia, sobre todo cuando llega el otoño.

Un oasis real en pleno secano murciano

Quien pisa Abanilla por primera vez suele llevarse la misma sorpresa: entre un paisaje duro, casi estepario, aparecen palmeras datileras que forman auténticos oasis. La propia geografía del pueblo está marcada por ese contraste. Sus inviernos fríos, los veranos calurosos y las escasas lluvias han creado un entorno donde sobreviven tomillares, matorrales y cultivos resistentes como la vid, el olivo o los almendros, pero también pequeños núcleos de palmeras que parecen sacados de otro país.

Ese palmeral, conocido como el Oasis Palestino de Murcia según recoge el portal Vive el Nordeste, tiene una historia curiosa: según la tradición, habría nacido gracias al califa Abderramán I, que plantó una palmera datilera en homenaje a su madre.

Por qué Abanilla brilla especialmente en otoño

Aunque es un pueblo atractivo todo el año, hay un motivo claro por el que en otoño se multiplica su encanto. El calor deja de ser tan extremo (llega a rozar los 33º en verano) y las rutas por los parajes más conocidos (el nacimiento del río Chícamo, la rambla del Zurca o el Cajer) se vuelven mucho más disfrutables.

La zona del Chícamo, por ejemplo, mantiene agua de forma permanente y crea un recorrido donde conviven formaciones halófilas, tarayes y pequeños humedales que parecen imposibles en este punto del mapa. Otras zonas cercanas como el entorno de Mahoya o la Sierra de Quibas, combinan peñones, fauna muy diversa (más de 60 especies registradas) y restos arqueológicos que abarcan desde el Paleolítico hasta la Edad Media.

Todo este conjunto de ecosistemas, materiales y contrastes es el que, según explican desde la guía local Vive el Nordeste, justifica que a Abanilla se la conozca también como “la ciudad blanca”: un apodo que tiene que ver con su paisaje claro, casi lunar en algunos tramos, y con las canteras que han marcado tanto su economía como la estética de sus laderas.

Un territorio moldeado por la piedra y por la historia

Abanilla no es solo naturaleza: también es un compendio de capas históricas. Su nombre deriva del árabe al-Bayada, que literalmente significa “la ciudad blanca”, un reflejo de ese paisaje claro y mineral que se extiende por su término municipal. Durante siglos ha estado ligada tanto al Reino de Murcia como al de Valencia, y su territorio fue disputado, conquistado y reorganizado en múltiples ocasiones.

En sus alrededores están las ruinas de la ciudad de Al Banyana, los restos del yacimiento paleontológico de Quibas (con más de un millón de años de antigüedad) o enclaves de la Edad de Bronce y del mundo íbero que han dejado cerámicas, puntas de lanza y piezas conservadas hoy en el Museo Arqueológico de Murcia.