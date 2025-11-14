"La ministra más inepta del nefasto Gobierno de Sánchez se atreve a venir a darnos lecciones"

"La ministra más inepta del nefasto Gobierno de Sánchez se atreve a venir a la Región a darnos lecciones de vivienda". Así de claro se mostró este viernes el senador del Partido Popular José Ramón Díez de Revenga tras la participación de Isabel Rodríguez en el Foro Europeo de Vivienda que coorganiza La Opinión de Murcia.

"Miente al más puro estilo 'sanchista': el Gobierno regional no tiene que devolver ni un solo euro de ningún proyecto del Gobierno en materia de vivienda", aclaró Díez de Revenga, puesto que "todos los fondos de vivienda que dependen de actuaciones del Gobierno regional se han ejecutado o están en ejecución".

"Si no fuera un asunto tan preocupante, tendría bastante guasa que los que no hicieron 184.000 viviendas vengan a la Región a decir que teníamos que haber construido más", añadió el senador, preguntándose "qué autoridad moral tiene, de qué ha venido a presumir la ministra de Vivienda del Gobierno que ha destrozado el mercado de la vivienda y lo ha convertido en el principal problema de los españoles".

Asegura que el Gobierno de Sánchez va a poder seguir "imponiendo sus políticas intervencionistas gracias a Vox" tras tumbar el decreto de Vivienda Asequible

"De lo que sí puede presumir la ministra Rodríguez es de que el Gobierno de Sánchez va a poder seguir imponiendo sus políticas intervencionistas gracias a Vox, con los que han tumbado el decreto de Vivienda Asequible del Gobierno regional, que ponía freno a sus tropelías", agregó.

"¿Qué es lo siguiente que veremos, una iniciativa conjunta de PSOE y Vox en la Asamblea Regional para imponer las Zonas de Mercado Tensionado que han disparado los precios en Cataluña?", se preguntó el dirigente del PP, que tildó de "ocurrencia" la visita a la Región de "una de las ministras peor valoradas, de la cual hasta sus socios han pedido su dimisión".

"Lo único que le pedimos ya al PSOE es que deje de poner zancadillas a los jóvenes y las familias de la Región, que no impidan que el Gobierno regional adopte medidas útiles y realistas para hacer frente a un problema que el propio Gobierno de Sánchez ha convertido en emergencia", concluyó.

El Gobierno regional asegura que hay un "alto nivel de ejecución" de los fondos

La directora general de Vivienda, María Dolores Gil, desmintió también este viernes las declaraciones de la ministra y aseguró que "todas las actuaciones de la Comunidad en materia de vivienda financiadas con fondos europeos están en ejecución o se han ejecutado". Según ella, esos fondos de los que habla Isabel Rodríguez "están asignados a actuaciones municipales" y "el Gobierno regional no ha perdido ni un euro de los fondos europeos asignados a vivienda".

Asimismo, incidió que los fondos Next Generation destinados a vivienda provenientes del Plan de Recuperación "tienen un alto nivel de ejecución como demuestra los destinados a la mejora de eficiencia energética de los que ya se han concedido más de 20,6 millones de euros y gracias a eso, fueron redotados el pasado verano en 21 millones de euros más".

"Esta redotación, fruto de la buena ejecución de estas ayudas por parte de la Comunidad, supone doblar la cuantía económica destinada a estas subvenciones, alcanzando así más de 42 millones de euros", afirmó la directora.