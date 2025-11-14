Piden no consumir varios lotes de queso Cabrales en la Región por detectar una toxina peligrosa

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha enviado este viernes un alerta sobre la presencia de una toxina estafilocócica en quesos que están amparados por la denominación de origen protegida (DOP) Cabrales y que han sido elaborados por Quesería Rojo Prieto.

Según la información disponible por la Aesan, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de la Región de Murcia, Asturias y Madrid, si bien "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", ha indicado este organismo.

En concreto, los lotes de quesos en los que se ha encontrado la toxina son los 08125 y 08225 con fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026 de piezas de 2,5 kilos y en el lote 08125, con la misma horquilla de fecha de caducidad, pero de piezas de 350 gramos.

La Aesan ha recomendado que las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos señalados se "abstengan de consumirlos" y, en el caso de haberlo hecho y presenten alguna sintomatología compatible con toxiinfección -náuseas, vómitos y diarrea, fiebre, eritema dérmico o hipotensión-, "acudan a un centro de salud".