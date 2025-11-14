El País Vasco expone su modelo de vivienda “referente” a una Región de Murcia desbordada por la falta de acceso

En un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en un factor decisivo que condiciona, por ejemplo, la emancipación juvenil, el País Vasco se posiciona como referente. En el Foro Europeo de Vivienda ‘El reto de la vivienda en la Región de Murcia, respuestas desde Europa’, organizado por el Parlamento Europeo y La Opinión, el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, expuso un modelo basado en la cogobernanza, la planificación estructural y la intervención pública para ampliar la oferta de vivienda.

El eurodiputado Marcos Ros Sempere, portavoz socialista en la Comisión de Desarrollo Regional, abrió la conversación subrayando los pilares que han convertido a País Vasco en un caso de éxito en política de vivienda: la reserva de vivienda protegida, la calificación permanente para impedir la especulación y un pacto amplio, con gobierno, partidos y más de 90 agentes sociales y económicos, para garantizar el derecho subjetivo a una vivienda, reconocido en la Ley Vasca de Vivienda.

Itxaso comenzó desmontando un reflejo típico del debate territorial: la disputa competencial. Según explicó, al ciudadano “le importa poco de quién es la competencia”, lo que exige son resultados. La vivienda, defendió, es el mejor ejemplo de cogobernanza real, donde ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado forman una cadena de valor larga y fragmentada que debe funcionar “a buen término”.

Tres pilares

El consejero sintetizó la política de vivienda de País Vasco en tres palabras: reformas, recursos y acuerdos. Y subrayó la importancia de estos últimos para aplicar con rigor la Ley Estatal de Vivienda, especialmente en lo relativo a las zonas tensionadas.

La declaración voluntaria de zonas tensionadas por parte de los municipios -desde ayuntamientos socialistas hasta otros gobernados por PNV y EH Bildu- permite al Gobierno Vasco pactar la disponibilidad de suelo y su cesión para construir vivienda. Itxaso fue claro: solo un aumento de la oferta puede aliviar un tensionamiento generado por una demanda que no va a disminuir.

A ello se suma una intervención de “amparo y protección” en el mercado del alquiler mientras madura una nueva promoción. Un proceso que, en España, puede demorarse hasta ocho años, un verdadero “viacrucis urbanístico” que bloquea el proyecto vital de miles de jóvenes. Esta carestía, a su juicio, no solo es un problema social: lastra la capacidad de consumo de las clases medias e impide atraer talento especializado a sectores intensivos en conocimiento.

Para enfrentar este desafío, País Vasco está a punto de aprobar una ley de medidas urgentes en materia de suelo, urbanismo y vivienda que modificará un amplio paquete normativo: desde la Ley del Suelo hasta la de Administración Ambiental, pasando por las de Turismo o Suelos Contaminados.

El primer objetivo es crear una reserva estratégica de suelo bajo titularidad directa del Gobierno Vasco, evitando que los ayuntamientos destinen los aprovechamientos urbanísticos a otros fines. “Si la vivienda es una prioridad del país”, subrayó Itxaso, “ese suelo debe dedicarse exclusivamente a vivienda protegida”.

El segundo elemento es una revolución procedimental: una nueva figura urbanística que establece un “carril rápido” para actuaciones de vivienda protegida. No sustituye a los instrumentos clásicos, pero los refunde en un único documento cuando el municipio lo solicite, lo que permitiría reducir los plazos en torno al 50%. Un incentivo clave para que las promotoras asuman estándares exigentes, como el 75% de vivienda protegida en suelo urbanizable, sin quedar atrapadas en trámites interminables.