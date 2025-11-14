Ya puedes ver el emocionante documental de la ONU sobre la restauración más emblemática de Europa

El Mar Menor vuelve a captar la atención internacional. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-ONU) acaba de publicar el documental oficial sobre el reconocimiento del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM) —impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica — como Iniciativa Emblemática de Restauración de Ecosistemas. En el documental, que ya se puede ver en el canal de Youtube de la Oficina Técnica del Mar Menor, aparecen voces emblemáticas de la lucha por su recuperación como la de Isabel Rubio, de Pacto por el Mar Menor; Francisca Baraza, comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas o la de Gonzalo González, investigador del CSIC, entre otros.

Este lanzamiento se enmarca en el hito logrado en junio, cuando Naciones Unidas incluyó al MAPMM dentro de las iniciativas estrella del Decenio sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021–2030), junto a proyectos globales como la restauración del norte de Mozambique o la recuperación ecológica de las islas del archipiélago mexicano.

Un referente europeo de restauración y gobernanza innovadora

El proyecto para recuperar el Mar Menor fue distinguido por la ONU por su enorme valor ecológico, cultural y social, así como por su modelo institucional pionero, que coordina ciencia, administración, territorio y participación social para lograr una recuperación real del ecosistema. Con una inversión total de 675 millones de euros, el MAPMM es uno de los proyectos más ambiciosos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hoy ya actúa sobre más de 8.770 hectáreas y ha puesto en marcha 450 millones en actuaciones.

Entre sus principales medidas:

Construcción de humedales artificiales y cinturones verdes para reducir nutrientes.

Restauración de antiguas zonas mineras degradadas.

Impulso de prácticas agrícolas compatibles con el ecosistema lagunar.

Refuerzo de la gestión del riesgo de inundaciones.

Acciones de conservación de biodiversidad y participación ciudadana.

Un proceso con un apoyo social histórico

Más de medio millón de personas promovieron una Iniciativa Legislativa Popular que convirtió al Mar Menor en el primer ecosistema europeo con personalidad jurídica, un precedente internacional que ha reforzado su defensa ambiental desde todos los frentes.

Un modelo exportable a escala global

Su reconocimiento como Iniciativa Emblemática otorga al Mar Menor visibilidad y prioridad internacional, acceso a herramientas de la ONU y nuevas oportunidades de financiación para restauración ecológica. Además, convierte a España en un referente global para otros territorios que buscan recuperar ecosistemas en crisis.

Este nuevo documental del PNUMA-ONU recoge todo ese viaje: de la alarma ambiental a la movilización, y de la movilización a la acción decidida.