Luis Alberto García, antiguo comisario de la Policía Nacional que plantó cara a ETA, presenta en Murcia un libro "por las víctimas olvidadas"

Luis Alberto García González (Bilbao, 1959), en tiempos comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Bilbao, es testigo (y superviviente) de los años más duros de la lucha contra ETA, los años de plomo. Y tiene claro que hay que contarlo, que no se puede olvidar esa historia de "barbarie y sangre". El comisario jubilado es el autor de 'Memoria de Perros y Serpientes', volumen editado con Diego Marín ("todo un profesional diligente y un encanto de persona", apunta al respecto) que presenta este viernes en Las Claras de Cajamurcia, en Murcia.

La presentación será a las siete de la tarde y, tras la misma en sí, habrá un coloquio en el que se hablará del dolor y, sobre todo, de las víctimas. Porque el antaño comisario escribe por "las víctimas olvidadas".

Afronta el libro, cuenta a La Opinión, "como una sacudida de conciencia, y por una deuda moral por las víctimas olvidadas. Además, hay tanta justicia por reparar... Me propuse hacerlo por todos estos héroes anónimos. Parece que se ha olvidado todo y es nuestra obligación recordar a los que no pueden defenderse".

La banda se desarma en 2018 y lleva a sus espaldas 854 asesinatos, más de 5.000 heridos y 90 secuestros. "Y hay 300 acciones terroristas sin resolver", apostilla. En Las Claras, este viernes, la entrada es libre hasta completar aforo.