Política
La Justicia admite la demanda del PSOE contra el ‘tasazo’ de la basura en Molina de Segura
El juzgado da veinte días al Ayuntamiento para responder a la impugnación socialista contra la subida aprobada por PP y Vox.
L.O.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N. 7 de Murcia ha admitido a trámite la demanda presentada por el Grupo Municipal Socialista contra el Ayuntamiento de Molina de Segura. La demanda se interpuso por la "subida histórica" de la tasa de basura aprobada por el gobierno local del PP y Vox. El juzgado ha dado un plazo de veinte días al Ayuntamiento para que conteste a la demanda. La decisión judicial se formaliza en una Diligencia de Ordenación fechada el pasado 3 de octubre de 2025. En este documento, el Letrado de la Administración de Justicia acuerda levantar la suspensión del procedimiento. Este procedimiento ordinario (0000228/2024) fue iniciado por concejales socialistas, entre ellos la portavoz Isabel Gadea Martínez.
El juzgado ordena ahora "dar traslado de la demanda" a la parte demandada, el Ayuntamiento de Molina de Segura. "Lo advertimos desde el primer minuto. El 'tasazo' de la basura era injustificado, desproporcionado y un castigo para las familias de Molina de Segura. El Gobierno del PP y Vox ignoró a los vecinos y a nuestra oposición. Ahora, la Justicia nos da la razón al admitir nuestra demanda", ha comentado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gadea. "El alcalde tendrá que explicar en un juzgado por qué decidió atacar así la economía de los molinenses", ha añadido.
"El Grupo Socialista denunció en su día que la modificación de la ordenanza fiscal suponía un aumento desmedido. El PSOE siempre consideró esta medida injusta. Por ello, anunció que acudiría a los tribunales. La admisión a trámite de la demanda es el primer paso en la vía judicial. El PSOE busca proteger los intereses de los vecinos y revertir una subida de impuestos que considera abusiva", han indicado desde el partido a través de un comunicado.
