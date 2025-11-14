La inflación cae en la Región hasta ser la más baja del país pese al alza del precio de la vivienda y del agua

La inflación se diluye en la Región de Murcia hasta ser la más baja de todo el país, pero los precios siguen al alza en vivienda, agua, luz o gas respecto al año pasado. El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,2% en la Comunidad en octubre en tasa interanual, 2 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de octubre es el más bajo registrado en Murcia desde agosto de 2025. En términos mensuales, la inflación en Murcia aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,6%.

Donde más subieron los precios en Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,3% más que en octubre de 2024 (+0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,7% más (-1,2 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,7% más (-0,9 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,1% más (+0 puntos).

Solo caen los precios en ropa, vestidos y calzados respecto a hace un año

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -4,5% (-1,4 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en octubre en relación al mes anterior y elevó 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,1%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,6%), Madrid (3,6%) y Comunidad Valenciana (3,5%). En el lado contrario se situaron, tras la Región (2,2%), Canarias (2,5%) y Cataluña (2,6%).

Cantabria (+0,4%), Baleares (+0,3%) y Canarias (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Murcia, Galicia y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.