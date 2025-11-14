‘Grita!’, la campaña que da voz a los jóvenes para prevenir el suicidio, llega a los ayuntamientos de toda la Región

Hablar. Expresarse. Gritar cuando el silencio duele. Ese es el mensaje que impulsa ‘Grita!’, una campaña pionera diseñada y coordinada por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS) y la Dirección General de Salud Mental de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, cuyo objetivo es prevenir el suicidio adolescente y fomentar una cultura de escucha y apoyo emocional en los centros educativos. Además, en estas primeras ediciones ha contado con la colaboración de la empresa farmacéutica Janssen, del grupo Johnson & Johnson.

Bajo el lema “Rompe el silencio”, la iniciativa busca dar voz a los jóvenes y ofrecerles herramientas para reconocer, expresar y compartir su malestar, con la certeza de que siempre hay salida y siempre hay alguien al otro lado dispuesto a escuchar.

La campaña se centra especialmente en estudiantes de 3º y 4º de ESO, una franja de edad en la que muchos adolescentes comienzan a enfrentarse a emociones intensas, problemas de identidad o presión social. “Queremos que los jóvenes entiendan que hablar es una forma de valentía”, explican desde la organización. “El silencio no protege: compartir lo que sentimos puede ser el primer paso para salvar una vida”.

Una experiencia participativa y cercana

‘Grita!’ se ha diseñado como una experiencia participativa e itinerante que combina distintas dinámicas —arte, tecnología, música y diálogo— para conectar con los adolescentes en su propio lenguaje. Cada sesión tiene una duración aproximada de una hora y se estructura en tres bloques complementarios:

Un mensaje audiovisual: las sesiones comienzan con la proyección de un vídeo protagonizado por Kalon Bay, influencer y creadora de contenido, que transmite en menos de un minuto un mensaje directo y visual sobre la importancia de pedir ayuda. Este formato breve, dinámico y adaptado a las redes sociales busca captar la atención y empatía de los jóvenes desde el primer momento.

Una performance emocional: a continuación, la compañía cultural de Inés Hellín presenta una coreografía de 12 minutos que combina música, voz y movimiento. La obra permite a los asistentes ponerse “en la piel” de una chica joven que atraviesa un momento oscuro y de sufrimiento emocional, para finalmente descubrir un mensaje de esperanza: siempre hay una salida. Esta pieza artística forma parte del proyecto MentalTE, centrado en la promoción de la salud mental a través del arte.

La sesión finaliza con una charla participativa dirigida por profesionales del Teléfono de la Esperanza, entre ellos psicólogos y médicos, que trabajan con los alumnos a través de la herramienta Mentimeter. Los estudiantes escanean un código QR en sus móviles y responden de forma anónima a una serie de preguntas sobre emociones, autocuidado y apoyo social. La primera y la última pregunta son idénticas, lo que permite medir el impacto emocional y educativo de la intervención.

Esta metodología combina información rigurosa con dinámicas vivenciales que fomentan la empatía, la reflexión y el aprendizaje compartido, alejándose del formato tradicional de charla.

La iniciativa pasó por San Javier. En la foto, el alcalde José Miguel Luengo y la directora de la FFIS/IMIB. / FFIS/IMIB

Una red que escucha

El eje central de ‘Grita!’ es la idea de construir comunidad y fortalecer los vínculos entre jóvenes, familias, docentes y orientadores. “Para que los adolescentes hablen, debe haber alguien dispuesto a escucharles”, insisten los organizadores.

Por eso, la campaña también implica a los equipos educativos, orientadores y familias, para promover entornos seguros donde se pueda hablar abiertamente de salud mental. El diálogo es el punto de partida para detectar señales de alarma, ofrecer acompañamiento y prevenir conductas autolesivas.

El impacto del programa no se mide solo en cifras, sino en los espacios de confianza que genera. Cada encuentro es una oportunidad para romper tabúes, desmontar mitos y normalizar la conversación sobre bienestar emocional en las aulas.

Una gira por toda la Región

Desde su puesta en marcha, ‘Grita!’ ha recorrido numerosos municipios murcianos y ha participado en eventos y ferias educativas. La iniciativa se ha presentado en Murcia capital, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental en el Teatro Romea, y ha tenido una presencia destacada en la Semana de la Ciencia y la Tecnología.

Durante las últimas semanas, la campaña ha visitado Abanilla, San Javier y Santomera, y continuará su recorrido por Yecla, FortunaTorre PachecoCaravacaCartagena y San Pedro del Pinatar, entre otros municipios. En cada parada, cientos de jóvenes participan activamente y comparten sus reflexiones, preguntas y experiencias personales.

Arte, ciencia y salud mental: un enfoque integrador

‘Grita!’ forma parte de la Estrategia de Salud Mental 2023-2026 de la Región de Murcia y se alinea con la visión de la Consejería de Salud de promover la prevención desde edades tempranas. La FFIS coordina la logística y evaluación de la campaña, asegurando la participación de profesionales especializados y la integración de datos de impacto.

Escuchar para entender

Más allá de las cifras, el objetivo de ‘Grita!’ es hacer visible lo invisible: la soledad, la tristeza o la ansiedad que muchos jóvenes enfrentan en silencio. La campaña recuerda que no hace falta ser psicólogo para ayudar, basta con estar presente, escuchar sin juzgar y ofrecer compañía.

La respuesta de los centros educativos también ha sido muy favorable. Los orientadores destacan que las actividades ayudan a abrir conversaciones que normalmente resultan difíciles y facilitan la detección temprana de problemas emocionales.

En 2024, la Región de Murcia alcanzó el menor número de suicidios de los últimos once años, con 105 fallecimientos, lo que supone 13 menos que el año anterior. La tasa regional descendió hasta los 6,7 casos por cada 100.000 habitantes, situándose por debajo de la media nacional (7,8), y no se registraron muertes por suicidio entre menores de 20 años, consolidando así la tendencia descendente iniciada en 2021. Sin embargo, aunque las muertes disminuyen, las atenciones sanitarias por conducta suicida aumentan, con 3.422 episodios de urgencias y hospitalización en 2024, un 7,2 % más que en 2023. El grupo de edad más joven, entre 14 y 19 años, concentra las tasas más altas de urgencias, especialmente entre las mujeres, cuyas cifras triplican las de los hombres.

En total, 2.479 personas distintas fueron atendidas por conducta suicida, un incremento del 7,4 % respecto al año anterior, lo que subraya la necesidad de reforzar la prevención, la detección temprana y el acompañamiento emocional, especialmente entre la juventud.