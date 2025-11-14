El Gobierno carga contra Miras por la falta de construcción de viviendas públicas con fondos estatales: "De las 566 proyectadas solo han iniciado las obras de 5"

La guerra política por la falta de vivienda en la Región de Murcia se recrudece. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, cargó este viernes contra el Gobierno de la Región de Murcia de forma muy dura debido a la "mínima" ejecución de los fondos estatales destinados a la construcción de vivienda pública, y reclamó mayor compromiso autonómico para afrontar “el principal problema del país”.

Lo hizo durante su intervención en el Foro Europeo Vivienda 'El reto de la vivienda en la Región de Murcia, respuestas desde Europa', organizado por La Opinión: Rodríguez denunció que la Comunidad está a la cola en la ejecución de los fondos estatales que concedió el Ejecutivo a las comunidades. "De las 566 viviendas previstas y que deberían estar listas para junio de 2026 para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, solo se han iniciado 5", aseguró.

La titular de la cartera de la vivienda advirtió que, con este panorama, el Gobierno murciano de Fernando López Miras tendría que devolver los fondos transferidos al no haberlos ejecutado.

Además, según la ministra, unas 1.200 personas de la Región de Murcia se verían afectadas al quedarse sin poder habitar esas viviendas que estaban proyectadas. "Es para hacérselo mirar. No se puede pedir más recursos cuando se es incapaz de ejecutar los que ya se tienen", dijo durante su intervención.

No obstante, Rodríguez cree que el Gobierno popular murciano todavía tiene tiempo para tratar de "reconducir la situación".

Blindaje frente a posibles privatizaciones

La ministra defendió la necesidad de que las viviendas promovidas con dinero público queden protegidas de forma permanente, evitando que, como ocurrió en décadas anteriores, se privaticen.

Recordó que en democracia se construyeron 2,5 millones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y que, de haberse conservado, España “no tendría el problema que padece hoy” y estaría “en niveles similares a los europeos”.

“Planteo a las comunidades que lo que se construya con dinero público sea para el interés general y se blinde, igual que hospitales y escuelas. Solo así podremos poner fin a esta crisis”, subrayó Rodríguez.

Asimismo insistió en que si todas las administraciones coinciden en que la vivienda es una urgencia social, deben acompañarlo con recursos y gestión. Respecto a nuevo Plan Estatal de Vivienda que quiere poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez entre 2026 y 2030 y que contempla tripicar los fondos destinados hasta los 7.000 millones de euros, la ministra recordó que el Estado pondría un 60% y las comunidades un 40%.

"Del presupuesto de 6.600 millones de la Región, solo destinarían 20 millones a vivienda. Tampoco parece que estemos pidiendo demasiado", dijo irónicamente.

Un censo estatal para ajustar la oferta a la demanda real

Rodríguez también reclamó una colaboración más estrecha entre administraciones en el intercambio de datos referentes a la Vivienda. Su propuesta pasa por un censo estatal de vivienda, que permita conocer con precisión la demanda en cada territorio: si los ciudadanos piden compra o alquiler o si necesitan viviendas unipersonales o familiares, entre otras.