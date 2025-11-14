Denegadas todas las ayudas pendientes al alquiler para jóvenes en la Región de Murcia por falta de fondos

Cientos de jóvenes de la Región de Murcia que solicitaron las ayudas destinadas a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico (PEAV 2022/25) en 2022 y que todavía no habían recibido respuesta a su solicitud han recibido una notificación de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia en la que se les deniega la financiación.

El dinero que los jóvenes murcianos pidieron hace dos años para afrontar los gastos del alquiler ha sido finalmente rechazado, según explica la comunicación oficial, “al no haber crédito suficiente para la concesión y pago de la ayuda a dichos expedientes”.

Ayudas autonómicas al pago del alquiler

Esta ayuda, convocada en 2022 por la Consejería de Fomento, consistía en una subvención que financiaba hasta el 60% del alquiler y otra para la adquisición de vivienda que cubría hasta 10.800 euros, con el límite del 20% del precio de compra.

Los destinatarios de esta línea autonómica eran jóvenes menores de 35 años que tuvieran un contrato de alquiler (de vivienda completa o habitación) o que estuvieran en disposición de firmar un contrato de compra de vivienda a partir del 1 de enero de 2022, con nacionalidad española y unos ingresos iguales o inferiores a tres veces el IPREM.

¿Por qué se han denegado las ayudas después de dos años?

Según el texto de la notificación que han recibido los solicitantes, la ayuda se ha denegado porque no hay crédito suficiente para conceder y lagar las ayudas. En concreto justifican en primer lugar que se deniega la ayuda "al no haber crédito suficinte para la concesión y pago de la ayuda" y, en segundo, que "el crédito prespuestario previsto no es suficiente para financiar las ayudas solicitadas".

¿Por qué no hay crédito suficiente para pagar las ayudas?

La notificación detalla que el gasto autorizado para cubrir la convocatoria era de 1.770.000,00 € y que, actualmente, solo quedan 6.141,45 € de crédito disponible, imputados a la partida presupuestaria 14.02.00.431A.486.62 del proyecto de gastos 49606, que es la que financia estas ayudas.

El Sindicato de Vivienda denuncia que la política de vivienda es "puro marketing institucional"

La denegación masiva de las ayudas del Bono Alquiler Joven por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sido criticada públicamente por el Sindicato de la Vivienda. Desde esta plataforma consideran que, “tras meses de anuncios, fotografías y promesas vacías, el Gobierno regional demuestra que su política de vivienda es puro marketing institucional” y que “la falta de crédito no es un accidente, sino una decisión política”.

Entre las demandas que plantéa el Sindicato al Gobierno regional está, en primer lugar, la regulación del precio de los alquileres y la construcción de un parque público de vivienda. En relación específica a la denegación masiva de ayudas autonómicas al alquiler, piden reabrir la convocatoria y ampliar el presupuesto para ejecutarla.

Además exigen saber el número total de solicitudes presentadas, así como la asunción de responsabilidades políticas "por la mala gestión de una medida anunciada como esencial para la emancipación juvenil".

Protestas en 2024 por el pago de las ayudas

El pasado julio de 2024 la plataforma de afectados por el impago del 'Bono alquiler' salió a la calle para reclamar a la Consejería de Fomento el pago de las ayudas que, ya entonces, quedaban pendientes de pago. En aquel momento se calculaba que en la Región había más de 3.000 murcianos esperando el pago de la ayuda.