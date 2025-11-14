Energía
La Comunidad lanza ayudas de autoconsumo con pagos inmediatos
El Gobierno regional se desmarca así del modelo estatal que ha generado retrasos de hasta cuatro años para el pago
El Gobierno de la Región de Murcia ha puesto en marcha un nuevo modelo de subvenciones para pymes, diseñado para agilizar trámites y garantizar el pago rápido, con el objetivo de impulsar la eficiencia energética y el autoconsumo. Las ayudas, dotadas con 14,3 millones de euros, permitirán a las empresas acceder al apoyo económico antes de ejecutar sus inversiones, fortaleciendo la competitividad y contribuyendo a la transición hacia una economía más sostenible.
El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, presentó este viernes las bases reguladoras, que se publicarán este sábado en el Boletín Oficial de la Región. Explicó que las ayudas están cofinanciadas con fondos regionales (40%) y fondos europeos FEDER (60%) y subrayó que “permiten a nuestras pymes reducir su factura energética, innovar y avanzar hacia la autosuficiencia eléctrica, apostando por la sostenibilidad y el futuro económico de la Región”.
"Primero se concede la ayuda, luego se ejecuta la inversión", señala Vázquez
Estas ayudas se dirigen a pequeñas y medianas industrias y del sector servicios que desarrollen su actividad en Murcia. Buscan fomentar la eficiencia energética, reducir emisiones y aumentar la producción de energía limpia, contribuyendo a la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo. Contarán con dos líneas principales de subvención a fondo perdido: 5 millones de euros para proyectos de ahorro y mejora de la eficiencia energética, incluyendo la sustitución de equipos antiguos, y 9,3 millones para instalaciones solares fotovoltaicas, incluyendo sistemas combinados con almacenamiento.
El importe máximo por beneficiario será de 60.000 euros, con subvenciones proporcionales al ahorro o la potencia instalada. Las actuaciones deberán ejecutarse en 12 meses y mantenerse al menos cinco años. Las convocatorias serán anuales, por orden de solicitud y exclusivamente telemáticas, garantizando resolución y pago en el mismo ejercicio, lo que ofrece estabilidad y previsibilidad a las empresas que apuestan por la innovación y la sostenibilidad.
La Comunidad se desmarca del laberinto burocrático del modelo estatal
Vázquez destacó que el modelo regional para conceder estas ayudas invierte el esquema estatal: “Primero se concede la ayuda, luego se ejecuta la inversión. Eliminamos el laberinto burocrático y ofrecemos un procedimiento ágil y telemático, aportando liquidez inmediata y seguridad a las empresas”. Cabe destacar, tal y como informó La Opinión, que la maraña administrativa del sistema estatal ha generado retrasos de hasta cuatro años en algunas ayudas.
Entre las ventajas del sistema autonómico frente al estatal se incluyen: pago inmediato tras la concesión, simplificación de trámites y resolución en seis meses. Además, se anticipa el crédito, evitando que las pymes tengan que asumir gastos con la incertidumbre de si la ayuda será aprobada. Esto facilita la ejecución de proyectos y fomenta la planificación estratégica a largo plazo en las empresas.
