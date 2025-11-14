Un centenar de médicos murcianos protestará en Madrid este sábado contra el Estatuto Marco

Un centenar de médicos de la Región de Murcia participará este sábado, 15 de noviembre, en la manifestación convocada en Madrid contra el borrador de Estatuto Marco que tramita el Ministerio de Sanidad.

La protesta ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), una manifestación que supone la cuarta ocasión en la que los profesionales toman las calles de la capital para pedir una norma específica que contemple las particularidades del ejercicio médico, su formación y responsabilidad propias.

El Sindicato Médico informa de que son ya cerca de un centenar los médicos murcianos que han reservado plaza en los autobuses habilitados para asistir a la manifestación, además de las personas que se prevé que asistan por sus propios medios.

Entre los principales motivos que han generado este conflicto en torno al borrador de Estatuto Marco está que "no contribuye a mejorar las condiciones laborales de los profesionales ni la asistencia sanitaria y que no responde a las necesidades y reivindicaciones históricas de la profesión médica", explican los convocantes, quienes también exigen que se regule la jornada, el sistema de guardias, la movilidad forzosa y la reclasificación profesional, entre otras cuestiones.

A esta manifestación le seguirá la convocatoria de cuatro jornadas consecutivas de huelga médica y facultativa nacional, prevista para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre y que se suma a la convocatoria de dos paros nacionales los días 13 de junio y 3 de octubre, que registraron "un seguimiento masivo".

Los sindicatos han intensificado también las reuniones informativas a los profesionales en los centros de asistencia sanitaria para recomendar la renuncia a realizar toda actividad voluntaria que exceda de su jornada laboral. Según explican, "se trata de la única forma de paliar el intolerable exceso de trabajo al que se ven sometidos de manera sistemática sin que el Ministerio se muestre partidario de reconocer y garantizar sus derechos laborales, como refleja el proyecto normativo que está negociando".