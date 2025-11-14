La Comunidad saca una nueva convocatoria para el alquiler joven de dos millones de euros

La Comunidad ultima una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler joven dotada con dos millones de euros de fondos íntegramente regionales. El anuncio se produce justo después de que el Sindicato de Vivienda de Murcia denunciara públicamente la denegación masiva de solicitudes por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, que justificaba su decisión alegando "falta de crédito presupuestario".

Esta nueva línea permitirá valorar nuevamente los expedientes que no pudieron ser tramitados, según el Gobierno regional, "por la escasez de los fondos estatales asignados a esa ayuda".

La directora general de Vivienda, María Dolores Gil, insistió en que desde la Dirección General de Vivienda se han explorado durante meses diferentes opciones para poder atender la totalidad de solicitudes recibidas, incluida la petición formal al Ministerio de Vivienda para redotar la partida con remanentes del Bono de Alquiler Joven, "pero siempre ha habido una negativa por respuesta".

El PSRM exige la dimisión del consejero de Fomento, Jorge García Montoro, por "bloquear las ayudas"

El diputado socialista en la Asamblea Regional Miguel Ortega exigió este viernes la dimisión del consejero de Fomento, Jorge García Montoro, por "bloquear las ayudas del Bono Alquiler Joven, cuyos solicitantes han estado más de dos años esperando que la administración regional les ingrese los fondos que ha destinado para ellos el Gobierno de España".

"Los jóvenes de la Región de Murcia están sufriendo directamente las consecuencias de la falta de gestión de López Miras. La Comunidad es la responsable de la gestión y pago de estas ayudas. Y, por tanto, de los retrasos", explicó. El diputado recordó que todas las ayudas del Bono Alquiler Joven están financiadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha transferido un total de 26,5 millones de euros a la Región de Murcia entre 2022 y 2024.

Tanto Vox como Podemos coinciden en llamar "moroso" al presidente López Miras

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, denunció por su parte "una nueva estafa del bipartidismo". Según él, "el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, es un moroso que no paga las ayudas al alquiler, y Pedro Sánchez, el presidente más corrupto, indecente y traidor, ha bloqueado las ilusiones de miles de jóvenes para evitar asumir el pago de dichas ayudas".

Con el mismo tono, el secretario de comunicación de Podemos en la Región, Víctor Egío, llamó a Miras "estafador" y "moroso". Los morados acusan al Gobierno regional "no solo" de estar reteniendo las ayudas del Bono Alquiler Joven del Gobierno de España, sino no pagar las ayudas propias. Desde Podemos exigen una ampliación de crédito para pagar a los jóvenes que solicitaron esas ayudas y aseguran que no les vale un anuncio de futuras convocatorias. "Lo que queremos es que López Miras pague ya", añadió.

Redotación del Aval Joven

Por otra parte, la Comunidad anunció que ampliará en siete millones de euros el crédito del Aval Joven para la compra de la primera vivienda, tras conceder 789 avales por un importe de 15.055.204 euros, prácticamente el total del crédito disponible.

La directora de Vivienda explicó que el programa "es una medida pionera en toda España que facilita a los jóvenes el 20% de la entrada de una vivienda para acceder a una hipoteca" y añadió que "la medida ha sido copiada en toda España".