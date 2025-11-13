Murcia se prepara para los VIII Premios Futuro de las Telecomunicaciones
El evento, que celebra mañana su octava edición en la Finca Buenavista, reunirá a más de 250 asistentes entre ingenieros, empresarios, representantes institucionales y figuras del ámbito académico
Las telecomunicaciones se han convertido en el tejido invisible que sostiene la sociedad digital, la industria inteligente y la transición energética. Y este 14 de noviembre, en la Región de Murcia, ese entramado cobrará vida en una cita ya consolidada en el calendario profesional: los Premios Futuro de las Telecomunicaciones, organizados por el Colegio Oficial y la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Región de Murcia (COGITTRM/ACARMITT).
El evento, que celebra su octava edición en la Finca Buenavista, reunirá a más de 250 asistentes entre ingenieros, empresarios, representantes institucionales y figuras del ámbito académico, bajo el lema «Energía del futuro: innovación, tecnología y sostenibilidad». Una jornada que busca, en palabras de sus organizadores, «reivindicar el valor de la ingeniería como motor de progreso y competitividad en la sociedad del conocimiento».
El programa arrancará sobre las 18.00 horas con la inauguración a cargo de Luis Miguel Chapinal González, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT). A partir de ahí, seis ponencias breves ofrecerán una panorámica completa de los retos que afronta el sector.
José A. Martínez Robles, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y con un doctorado en ciencias de la salud en la Universidad de Murcia, abrirá el debate sobre las nuevas salidas profesionales para ingenieros técnicos y graduados en Telecomunicaciones, en un contexto laboral cada vez más transversal.
Le seguirá Diego del Rey Carrión, subdirector general de Emergencias de la Región de Murcia, que abordará la digitalización del servicio de emergencias regional.
La conectividad también será protagonista con la intervención de Carlos Javier Herraiz Martínez, director nacional de infraestructuras en DIGI, quien analizará la aplicación del Reglamento Gigabit y el nuevo modelo de acceso a infraestructuras que transformará el despliegue de redes en los próximos años.
Desde el ámbito empresarial, Mireia Gallart Solé, responsable de la Unidad de Sostenibilidad y Dirección de Calidad en Telefónica España, detallará la estrategia ESG de la compañía y los desafíos para un desarrollo sostenible, mientras que Ángel J. Pallarés Castelló, responsable i-DE Iberdrola en la Región de Murcia, centrará su exposición en el papel de las redes eléctricas en el desarrollo industrial.
Por último, el director general de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, Federico Miralles Pérez, presentará el Plan Industrial Regional, un documento estratégico que busca alinear la innovación tecnológica con el crecimiento económico sostenible.
La clausura de la jornada técnica correrá a cargo del exárbitro José Antonio Teixeira Vitienes, de la patrimonial del PITT-COITT, y de Joaquin Ruiz Montalvan, director gerente de la Fundacion Integra Digital, antes de dar paso al momento más esperado del evento.
Entrega de premios
A partir de las 21.30 horas, el decano del COGITTRM y presidente de ACARMITT, José Antonio López Olmedo, inaugurará oficialmente la gala de entrega de los VIII Premios Futuro de las Telecomunicaciones, que distinguirán a profesionales, instituciones y empresas que han destacado durante el último año por su contribución al desarrollo del sector y al avance de la sociedad digital.
El Consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín González, será el encargado de clausurar la ceremonia a las 22.00 horas.
Un compromiso con la innovación sostenible
La jornada, una acción de la Fundación Integra y financiada por la Región de Murcia, la Agencia de Transformación Digital (ATD) y la Unión Europea, se consolida como un foro imprescindible para entender cómo la ingeniería puede responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo: la transición energética, la digitalización y la sostenibilidad.
Programa del evento
18:00 – 18:10 | Inauguración de la jornada
Ilmo. Sr. Luis Miguel Chapinal González, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT)
18:10 – 18:30 | Charla: ¿Futuro incierto? Nuevas salidas profesionales para ingenieros técnicos y graduados en Telecomunicación
Ponente: Sr. José A. Martínez Robles, PhD in Health Sciences. Universidad de Murcia
18:30 – 18:50 | Charla: Digitalización del Servicio de Emergencias Regional
Ponente: Ilmo. Sr. Diego del Rey Carrión, Subdirector General de Emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
18:50 – 19:10 | Charla: Aplicación del Reglamento Gigabit: un nuevo modelo de acceso a las infraestructuras y la conectividad
Ponente: Sr. Carlos Javier Herraiz Martínez, Director Nacional de Infraestructuras en DIGI
19:10 – 19:30 | Charla: ESG: Estrategia de Telefónica y retos para un desarrollo sostenible
Ponente: Sra. Mireia Gallart Solé, Unidad de Sostenibilidad y Dirección de Calidad en Telefónica España
19:30 – 19:50 | Charla: El papel de las redes eléctricas en el desarrollo industrial
Ponente: Sr. Ángel J. Pallarés Castelló, Responsable i-DE IBERDROLA en la Región de Murcia
19:50 – 20:10 | Charla: Plan Industrial de la Región de Murcia: retos y oportunidades
Ponente: Ilmo. Sr. Federico Miralles Pérez, Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
20:10 – 20:20 | Clausura de la jornada
Ilmo. Sr. José Antonio Teixeira Vitienes, Patrimonial PITT - COITT
Ilmo. Sr. Joaquín Ruiz Montalván, Director Gerente de la Fundación Integra Digital
🏆 Entrega de premios
21:30 | Inauguración de los Premios
Ilmo. Sr. José Antonio López Olmedo, Decano del COGITTRM y Presidente de ACARMITT
22:00 | Clausura de Premios
Ilmo. Sr. Luis Alberto Marín González, Consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital
Más información e inscripciones
Página web para inscribirse en el evento: PREMIOS FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES - REGIÓN DE MURCIA - COGITTRM/ACARMITT
Ubicación en la que se celebrará la gala: Urbanización Buenavista, s/n, 30120 El Palmar, Murcia
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera
- Fallece Mercedes Gómez, directora de Enfermería del Área IV durante la pandemia
- El Real Murcia renace con un triunfo ante el Nástic (3-2)
- Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena
- Estos son los pasos de la Magna Procesión de Murcia y las iglesias donde ya están expuestos
- Estos son los posibles rivales para Cieza, FC Cartagena y Real Murcia en el sorteo de la Copa del Rey
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar