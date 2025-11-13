Murcia se prepara para los VIII Premios Futuro de las Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones se han convertido en el tejido invisible que sostiene la sociedad digital, la industria inteligente y la transición energética. Y este 14 de noviembre, en la Región de Murcia, ese entramado cobrará vida en una cita ya consolidada en el calendario profesional: los Premios Futuro de las Telecomunicaciones, organizados por el Colegio Oficial y la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Región de Murcia (COGITTRM/ACARMITT).

El evento, que celebra su octava edición en la Finca Buenavista, reunirá a más de 250 asistentes entre ingenieros, empresarios, representantes institucionales y figuras del ámbito académico, bajo el lema «Energía del futuro: innovación, tecnología y sostenibilidad». Una jornada que busca, en palabras de sus organizadores, «reivindicar el valor de la ingeniería como motor de progreso y competitividad en la sociedad del conocimiento».

El programa arrancará sobre las 18.00 horas con la inauguración a cargo de Luis Miguel Chapinal González, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT). A partir de ahí, seis ponencias breves ofrecerán una panorámica completa de los retos que afronta el sector.

José A. Martínez Robles, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y con un doctorado en ciencias de la salud en la Universidad de Murcia, abrirá el debate sobre las nuevas salidas profesionales para ingenieros técnicos y graduados en Telecomunicaciones, en un contexto laboral cada vez más transversal.

La gala se celebrará en la Finca Buenavista. / L. O.

Le seguirá Diego del Rey Carrión, subdirector general de Emergencias de la Región de Murcia, que abordará la digitalización del servicio de emergencias regional.

La conectividad también será protagonista con la intervención de Carlos Javier Herraiz Martínez, director nacional de infraestructuras en DIGI, quien analizará la aplicación del Reglamento Gigabit y el nuevo modelo de acceso a infraestructuras que transformará el despliegue de redes en los próximos años.

Desde el ámbito empresarial, Mireia Gallart Solé, responsable de la Unidad de Sostenibilidad y Dirección de Calidad en Telefónica España, detallará la estrategia ESG de la compañía y los desafíos para un desarrollo sostenible, mientras que Ángel J. Pallarés Castelló, responsable i-DE Iberdrola en la Región de Murcia, centrará su exposición en el papel de las redes eléctricas en el desarrollo industrial.

Por último, el director general de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, Federico Miralles Pérez, presentará el Plan Industrial Regional, un documento estratégico que busca alinear la innovación tecnológica con el crecimiento económico sostenible.

La clausura de la jornada técnica correrá a cargo del exárbitro José Antonio Teixeira Vitienes, de la patrimonial del PITT-COITT, y de Joaquin Ruiz Montalvan, director gerente de la Fundacion Integra Digital, antes de dar paso al momento más esperado del evento.

Entrega de premios

A partir de las 21.30 horas, el decano del COGITTRM y presidente de ACARMITT, José Antonio López Olmedo, inaugurará oficialmente la gala de entrega de los VIII Premios Futuro de las Telecomunicaciones, que distinguirán a profesionales, instituciones y empresas que han destacado durante el último año por su contribución al desarrollo del sector y al avance de la sociedad digital.

El decano del COGITTRM y presidente de ACARMITT, José Antonio López Olmedo, inaugurará la gala de entrega de premios. / Juan Carlos Caval

El Consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín González, será el encargado de clausurar la ceremonia a las 22.00 horas.

Un compromiso con la innovación sostenible

La jornada, una acción de la Fundación Integra y financiada por la Región de Murcia, la Agencia de Transformación Digital (ATD) y la Unión Europea, se consolida como un foro imprescindible para entender cómo la ingeniería puede responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo: la transición energética, la digitalización y la sostenibilidad.

Programa del evento

18:00 – 18:10 | Inauguración de la jornada

Ilmo. Sr. Luis Miguel Chapinal González, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT)

18:10 – 18:30 | Charla: ¿Futuro incierto? Nuevas salidas profesionales para ingenieros técnicos y graduados en Telecomunicación

Ponente: Sr. José A. Martínez Robles, PhD in Health Sciences. Universidad de Murcia

18:30 – 18:50 | Charla: Digitalización del Servicio de Emergencias Regional

Ponente: Ilmo. Sr. Diego del Rey Carrión, Subdirector General de Emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

18:50 – 19:10 | Charla: Aplicación del Reglamento Gigabit: un nuevo modelo de acceso a las infraestructuras y la conectividad

Ponente: Sr. Carlos Javier Herraiz Martínez, Director Nacional de Infraestructuras en DIGI

19:10 – 19:30 | Charla: ESG: Estrategia de Telefónica y retos para un desarrollo sostenible

Ponente: Sra. Mireia Gallart Solé, Unidad de Sostenibilidad y Dirección de Calidad en Telefónica España

19:30 – 19:50 | Charla: El papel de las redes eléctricas en el desarrollo industrial

Ponente: Sr. Ángel J. Pallarés Castelló, Responsable i-DE IBERDROLA en la Región de Murcia

19:50 – 20:10 | Charla: Plan Industrial de la Región de Murcia: retos y oportunidades

Ponente: Ilmo. Sr. Federico Miralles Pérez, Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

20:10 – 20:20 | Clausura de la jornada

Ilmo. Sr. José Antonio Teixeira Vitienes, Patrimonial PITT - COITT

Ilmo. Sr. Joaquín Ruiz Montalván, Director Gerente de la Fundación Integra Digital

🏆 Entrega de premios

21:30 | Inauguración de los Premios

Ilmo. Sr. José Antonio López Olmedo, Decano del COGITTRM y Presidente de ACARMITT

22:00 | Clausura de Premios

Ilmo. Sr. Luis Alberto Marín González, Consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital

