Un terremoto de 2,1 se siente esta madrugada en Ceutí

La Región de Murcia ha vuelto a registrar actividad sísmica durante las últimas horas. Un terremoto de magnitud 2,1 en la escala Richter se ha dejado sentir esta madrugada en Ceutí, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El sismo se ha producido a las 02.37 horas de este jueves y su epicentro se localizó a 18 kilómetros al noroeste de la comumidad, con una profundidad de apenas 5 kilómetros, lo que contribuyó a que fuera notado por varios vecinos de la zona.

Este temblor forma parte de una secuencia sísmica activa en el entorno del municipio. En las últimas 24 horas, Ceutí ha registrado dos sismos, ambos de baja magnitud. Sin embargo, la actividad se amplía al analizar los datos semanales: en los últimos siete días se han detectado 22 terremotos en un radio de 100 kilómetros, de los cuales, solo uno ha alcanzado una magnitud igual o superior a 2 y el resto han sido inferiores a esta cifra.

Aunque la mayoría de los temblores han sido leves y no han provocado daños, los movimientos se han sentido especialmente debido a su escasa profundidad, característica frecuente en la actividad sísmica del sureste peninsular.