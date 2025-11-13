¿Cómo sobrellevan las familias la diabetes en niños?

Disfrutar de una bolsa de gusanitos en el parque, de unas chuches una tarde especial o de un trozo de tarta en un cumpleaños es posible si se tiene diabetes en la infancia, aunque todo se debe hacer con más cuidado y de forma excepcional. Así lo afirma la nutricionista de la asociación murciana Adirmu y profesora del grado de Nutrición de la UCAM Inmaculada Llopis, quien analiza con La Opinión cómo es el día a día de las familias de niños con diabetes, coincidiendo con la conmemoración este viernes 14 de noviembre del Día de la Diabetes.

La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por altas concentraciones de glucosa en sangre y que en la Región de Murcia tienen diagnosticada más de 107.000 ciudadanos, una parte de ellos menores de edad. Hay distintos tipos de diabetes, aunque los más comunes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La primera de ellas se suele diagnosticar con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes, mientras que la tipo 2 suele estar relacionado con estilos de vida poco saludables y obesidad.

Precisamente, en los menores la diabetes más común es la tipo 1, aunque pueden existir casos de tipo 2 ligados a situaciones de una obesidad importante.

Inmaculada Llopis explica que "aunque hay que llevar cuidado, en la diabetes tipo 1 la alimentación del niño no tiene por qué ser distinta a la de otro sin diabetes", aunque reconoce que suele ser complicado para las familias, ya que "el diagnóstico pone del revés la vida y todo gira en torno a la alimentación y los niveles de glucosa del niño". Lo que hay que hacer, dice, es cuantificar muy bien los alimentos ricos en hidratos de carbono que se consumen y medirlos por raciones en cada una de las comidas que se hacen. "Esto sirve para calcular y ajustar posteriormente la cantidad de insulina que se debe administrar al pequeño", indica.

Estos controles son más complicados en la primera infancia, ya que el menor aún no se desenvuelve bien por sí mismo y en el colegio los profesores no asumen la responsabilidad de tomar las mediciones o administrar la insulina, ya que no es su labor, "lo que hace necesaria la presencia de las enfermeras escolares", insiste Llopis.

Sin embargo, la nutricionista de Adirmu reconoce que a medida que pasa el tiempo la situación mejora, ya que el menor es más autónomo e interioriza esta realidad de forma muy rápida, lo que lleva a que "en muchas ocasiones sean los padres quienes más lo sufren, ya que los niños lo normalizan muy rápido".

La infancia suele estar ligada a un mayor consumo de golosinas o dulces, ya que es algo a lo que muchos menores no pueden resistirse, pero Inmaculada Llopis explica que "se ha normalizado un patrón de alimentación que no debería ser lo habitual" y "parece que son ellos, los niños con diabetes, los bichos raros, cuando son precisamente los que están haciéndolo bien". La especialista tiene claro que tener diabetes no implica tener que renunciar a todo: "Se pueden comer un trozo de tarta de cumple o unas chuches, siendo conscientes de que después hay que ajustar la medicación".

Noches complicadas o practicar deporte

El momento del sueño nocturno suele ser uno de los que más preocupa a los padres, ya que temen que mientras que el niño duerme sufra una hipoglucemia, lo que hace que "a muchos padres, con el diagnóstico, se le acabe el sueño y dejen de dormir bien". Pero para mejorar esta realidad, muchos de los pacientes murcianos con diabetes se benefician ya de las ventajas que aportan los sensores, que pueden estar conectados a los teléfonos móviles de los padres y avisar en caso de una descompensación.

En la infancia también suele ser habitual que los niños practiquen algún deporte o tengan actividades extraescolares. En estos casos, la nutricionista insiste en que "el tener diabetes no es un impedimento para ello", pero sí que es necesario que lleven algún tentempié o barrita por si notan un bajón de glucosa.