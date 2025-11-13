La Región se prepara para un fin de semana más otoñal: bajada de temperaturas, nubes y posibles lluvias

La Región de Murcia afronta un fin de semana marcado por un ambiente ligeramente más otoñal, con nubes, chubascos ocasionales y un descenso progresivo de las temperaturas. No será un episodio severo, pero sí el comienzo de un cambio de tendencia que muchos murcianos ya estaban esperando después de semanas de calor fuera de lo habitual para esta estación.

El viernes llegará el primero de los cambios. Según datos facilitados por la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la tarde podría dejar chubascos débiles y aislados en el interior, acompañados de una bajada generaliza de hasta 2 grados en las máximas en toda la Región.

El sábado será un día de transición, con intervalos de nubes medias y altas y la posibilidad de nuevos chubascos principalmente el Noroeste.

Los vientos soplarán flojos, aunque en el litoral podrían alcanzar intensidad moderada. Las máximas rondarán los 24 grados en buena parte de la Región, aunque en el Noroeste y Altiplano podrían descender hasta dos grados más.

El domingo estará más movido. Los cielos se mostrarán parcialmente nubosos y la inestabilidad aumentará en toda la Región, con posibilidad de que se produzcan chubascos ocasionales, de baja intensidad y de corta duración. Las temperaturas seguirán bajando hasta situarse en torno a los 22 grados en el centro de la Región y los 19 grados en las zonas más altas.

Las mínimas también descenderán entre 2 y 3 grados, especialmente en el interior y el litoral, donde podrían bajar hasta los 4 grados. En total, de jueves a domingo se espera una caída generalizada de las temperaturas de entre 4 y 5 grados.

La próxima semana, la tendencia de bajada de temperaturas continuará: por fin, si la previsión se mantiene, Murcia entrará en condiciones más propias del otoño.

¿Llegará la borrasca Claudia a Murcia?

La otra gran pregunta del fin de semana tiene nombre propio: Claudia, la borrasca que estos días está dejando lluvias intensas y viento fuerte en buena parte del oeste peninsular. Las lluvias más fuertes se quedarán en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental, con acumulados superiores a 100 mm. En Murcia, el escenario es distinto. Mientras casi todas las comunidades del país están bajo alerta por viento, lluvia o mala mar, la Región, la Comunidad Valenciana y Baleares son las únicas zonas fuera de aviso meteorológico. La probabilidad es baja, pero no nula, especialmente el domingo, en zonas del interior.