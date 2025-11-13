La Región de Murcia encabeza la pobreza infantil en España con más de 122.000 menores afectados

La Región de Murcia se sitúa como la comunidad autónoma con la mayor tasa de pobreza infantil de España, según revela el informe ‘Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con enfoque de infancia en Murcia’, elaborado por la Plataforma de Infancia en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Murcia. En total, 122.000 niños, niñas y adolescentes viven por debajo del umbral de la pobreza en la comunidad.

La tasa de pobreza infantil en la Región alcanza el 40,7 %, muy por encima de la media nacional (29,2 %) y siete puntos más que el año anterior. La Región también lidera la pobreza severa infantil en España, que afecta al 20,8 % de los menores murcianos, frente al 14,1 % registrado en el conjunto del país.

Tasa de riesgo de pobreza / L.O.

Pobreza y exclusión social en máximos desde 2015

El informe sitúa a Murcia como la segunda comunidad con mayor tasa de pobreza y/o exclusión social infantil (AROPE), solo por detrás de Andalucía. Esta tasa alcanza el 43,9 %, casi diez puntos más que la media nacional (34,1 %) y supone el nivel más alto desde 2015, incluso por encima de los años de pandemia.

Aunque los indicadores de pobreza superan claramente los promedios estatales, el estudio refleja que Murcia registra mejores datos en carencia material severa, con un 7,7 %, frente al 10,2 % nacional. También son inferiores los porcentajes de familias que no pueden permitirse una comida de carne o pescado cada dos días (4,8 % frente al 6,9 %) o mantener el hogar a una temperatura adecuada (15,2 % frente al 17,9 %).

Sin embargo, asegura el informe, la comunidad sigue por encima de la media en el número de hogares con menores que no podrían afrontar gastos imprevistos (42,9 %, frente al 41,9 %), aunque este indicador ha mejorado notablemente al reducirse en más de ocho puntos en el último año.

Pobreza y/o exclusión social en menores de 18 años / L.O.

Una de las rentas más bajas del país

La Región de Murcia tiene una renta media por unidad de consumo de 18.111 euros, lo que supone 3.648 euros menos que la media nacional. Es la segunda renta más baja de España, solo por encima de Extremadura. En la comunidad residen 301.000 menores de 18 años, el 3,8 % de la población infantil del país.

La renta por unidad de consumo es la segunda más baja del país y la situación afecta ya a casi la mitad de la infancia.

Piden reforzar las políticas públicas contra la pobreza infantil

Ante estos datos, la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Murcia reclama a las administraciones medidas urgentes para contener el avance de la pobreza infantil. Entre las propuestas, destacan el refuerzo de la renta garantizada de ciudadanía, para que llegue a más familias vulnerables; el desarrollo de protocolos transversales entre Servicios Sociales, educación y sanidad para detectar menores en situación de pobreza o exclusión, y la creación de una red de apoyo coordinada entre administraciones locales, entidades del Tercer Sector y sociedad civil.

"Es urgente ser más ambiciosos en la prevención de la pobreza infantil”, afirma Juana María López, directora de la Plataforma de Infancia de la Región de Murcia. "Año tras año, la infancia continúa siendo el colectivo con mayor riesgo de pobreza en España. Necesitamos medidas contundentes para proteger a los niños y niñas murcianos".