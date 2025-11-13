Calidad del aire
La Región afronta dos días de alta contaminación por polvo africano: consejos para proteger la salud
La intrusión de aire africano este jueves y viernes eleva las partículas en suspensión y activa recomendaciones de salud y movilidad sostenible en toda la comunidad
La Región de Murcia afronta entre hoy y mañana un notable episodio de contaminación atmosférica debido a la llegada de una intensa masa de polvo sahariano, según han advertido las consejerías de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y de Salud . Los modelos meteorológicos estiman concentraciones de polvo en superficie de entre 10 y 500 μg/m³, lo que podría provocar un aumento significativo de las partículas en suspensión PM10 y PM2.5.
Ante este escenario, la Consejería de Salud ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a personas vulnerables, como quienes padecen patologías respiratorias o problemas cardiovasculares. Entre las medidas propuestas destacan:
- Evitar el ejercicio físico y las actividades deportivas de alta intensidad, tanto en exteriores como en interiores.
- Controlar la ventilación de los hogares para reducir la entrada de polvo.
- Limitar las salidas y priorizar desplazamientos breves y de poco esfuerzo.
- Consultar con un profesional sanitario en caso de dificultad respiratoria, sibilancias, palpitaciones o malestar cardíaco.
Además, Salud aconseja a las personas de riesgo utilizar mascarilla FFP2 si deben realizar actividades en el exterior, aunque insiste en minimizar estas salidas mientras dure el episodio.
También se recomienda evitar circular por carreteras principales en las franjas de mayor concentración de polvo —generalmente, primera hora de la mañana y última de la tarde— coincidiendo con los momentos de mayor tráfico.
La Consejería de Medio Ambiente recuerda que la evolución de la calidad del aire puede consultarse en tiempo real en el portal oficial sinqlair.carm.es/calidadaire/. Asimismo, el nuevo Índice de Calidad del Aire Municipal, desarrollado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la UMU, permite conocer la situación actual y la previsión a 24 horas en cada municipio.
Medio Ambiente mantiene la comunicación con los ayuntamientos para activar los distintos niveles de actuación previstos en el Protocolo Marco Municipal frente a episodios de contaminación por PM10, basados en los registros de las 12 estaciones de medición distribuidas por la comunidad.
