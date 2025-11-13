Presentan en Murcia el 'Bombón de Paparajote': la 21ª casilla del "Calendario de Adviento inspirado en España" del influencer Peldanyos

El tradicional paparajote murciano (una hoja de limón frita en masa y rebozada en azúcar y canela) se transforma en un bombón artesano para formar parte del Calendario de Adviento inspirado en España, el nuevo proyecto del influencer gastronómico Peldanyos bautizado como Drop 005, la quinta edición de sus lanzamientos especiales.

El Drop 005: un calendario de adviento que recorre toda España

Peldanyos (el nombre artístico de Sergio Bolaños) ha explicado que el Drop 005 consiste en un calendario de Adviento formado por las 19 comunidades y ciudades autónomas y cinco sabores ‘All Star’ para completar las 24 casillas. En sus palabras este lanzamiento está inspirado en “España, y cuando digo España es toda España” y cada pieza es “1 pieza exclusiva de artesanía que pretende representar o al menos alguno de los sabores de tu comunidad autónoma”.

El concepto del Drop, como recuerda Peldanyos, funciona como una serie limitada: cada año lanza una colección distinta con productos creados para sus seguidores. Éste es el quinto lanzamiento, después de cuatro drops previos a través de los que monetiza a una comunidad masiva que está pendiente de cada novedad y que ya roza los cuatro millones de seguidores en TikTok.

Aunque ya ha mostrado su diseño y está revelando los sabores día a día, el calendario todavía no se ha puesto oficialmente a la venta. Para conseguir acceso anticipado, los seguidores deben registrarse en la web oficial sugarpapi.es, tal y como él mismo ha recordado: “ como él mismo ha recordado: “Los que están registrados al mail de sugar baby… tenéis el link en mi biografía”.

La ruta por España y el turno de Murcia: el paparajote en versión bombón

En la serie de vídeos que está publicando en redes, Peldanyos recorre el país en una furgoneta (“la furgoneta con la que nos recorreremos todas las carreteras nacionales hasta llegar a vuestra comunidad autónoma”) para presentar cada casilla del calendario y Murcia ha sido una de las primeras paradas junto a la Comunidad Valenciana (Bombón de Horchata y Naranja), Castilla-La Mancha (Bombón de Queso y Pistacho) y Granada (Bombón de Fresas con Nata).

El sabor asignado a la Región no podía ser otro: el paparajote. En el vídeo de presentación Peldanyos prueba por primera vez el dulce más icónico de la huerta y reacciona a él tal y como acostumbra a hacer en sus vídeos. Entre bromas explica que los murcianos suelen “gastar la broma” de hacer creer a los forasteros que la hoja de limón se come, rematando él mismo el comentario con humor: “La hoja de limón no se come, ¿vale? Ya os he jodido la broma a todos los murcianos”.

Después termina dándole un bocado completo: “me acabo de comer la hoja, ¿eh? Um, está tierna, está mal, ¿eh?”, para luego describir lo que más le ha sorprendido del postre: “te entra por la nariz el limón antes que por la boca, te llega el aroma”.

La presentación del bombón murciano (que él mismo califica como “brutal, eh”) incluye una cremita de limón que recuerda al aroma del dulce original.

La parada murciana: Bangalore y Ganga Tattoo

Todo este contenido lo ha grabado en El Palmar, concretamente en el restaurante Bangalore el espacio gastronómico asociado a Ganga Tattoo: el estudio de tatuaje de Joaquín Ganga y uno de los estudios de tatuaje más reconocidos de España.

No es la primera vez que Ganga colabora con creadores de gran alcance. Hace apenas unos meses, Plex pasaba por sus instalaciones como parte de su serie La Vuelta al Mundo 3. Y el influencer Neil Ojeda también participaba en la promoción, consolidando la estrategia del artista de posicionar al estudio murciano como un polo de atracción constante para grandes perfiles digitales.

Tampoco es la primera ocasión en la que Peldanyos prueba la gastronomía murciana: el pasado 2024 el influencer se dejaba caer junto a Paco Rosa en el restaurante Salzillo para probar algunos clásicos del menú del sureste como la marinera o el propio paparajote.