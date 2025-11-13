Ocho proyectos que prometen revolucionar la agricultura murciana

La segunda jornada del Foro Datagri trasladó este jueves la actividad al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida). Durante esta sesión, la atención se centró en una decena de demostraciones de campo, donde los asistentes pudieron comprobar de primera mano cómo la tecnología transforma el trabajo agrícola y optimiza recursos, desde el riego inteligente hasta la maquinaria autónoma y los sensores de prevención de incendios.

Fertirrigación inteligente y agricultura sostenible en Azud

En las carpas instaladas en el recinto, las empresas expusieron sus proyectos más avanzados. Teresa Munuera Pérez, coordinadora de proyectos de I+D+i en Azud, explicó que su compañía ha desarrollado sistemas de fertirrigación de alta precisión como Azud Qgrow Smart, capaces de controlar digitalmente la cantidad exacta de fertilizantes que requiere cada cultivo. «El agricultor elige los nutrientes que necesita y el software aplica de forma inteligente cada volumen», señaló Munuera. La herramienta permite ajustar al máximo los recursos: «Se ahorran fertilizantes y se hace una agricultura más sostenible, porque no aplicamos ni más agua ni más nutrientes de los necesarios», agregó.

Un robot terrestre capaz de detectar malas hierbas bajo la copa de los árboles con IA fue sin duda uno de los productos que más llamó la atención. / L.O.

Robótica terrestre y aérea para una agricultura más sostenible

El profesor Francisco Javier Mesa, de la Universidad de Córdoba, compartió en el Imida su experiencia en el uso de robótica terrestre y aérea mediante drones aplicada al campo. Su equipo trabaja desde 2012 con drones y vehículos autónomos para analizar cultivos leñosos, mejorar la gestión del agua y optimizar recursos. Entre las líneas actuales destacan la caracterización individual de árboles —altura, volumen, copa o diámetro— para programas de mejora vegetal, especialmente en olivar, con el fin de identificar variedades más adaptadas al secano. Para superar las limitaciones de los drones aéreos, el grupo ha desarrollado un robot terrestre capaz de detectar malas hierbas bajo la copa de los árboles mediante inteligencia artificial. “Si el árbol tapa la visión desde arriba, el sensor terrestre puede identificarlas”, explicó Mesa. También están desarrollando un sistema automático para el conteo de frutos, incluso de aceitunas pequeñas, una innovación inédita en el mercado. Estas herramientas buscan aumentar la eficiencia y reducir el impacto ambiental, aplicando fitosanitarios solo donde es necesario. «Si echas la cantidad justa, evitas que el producto llegue a las aguas subterráneas», apuntó el investigador.

Biyectiva: ver más allá del ojo humano

Desde el ámbito digital, Juan Alcázar Martínez, director de desarrollo de negocio de la empresa murciana Biyectiva, presentó una cámara hiperespectral capaz de analizar frutas y verduras más allá del espectro visible. Esta tecnología permite detectar el estado de madurez, la calidad o posibles defectos sin dañar el producto. «Antes se destruían 4.000 alcaparrones por campaña; ahora analizamos 800 kilos por hora y obtenemos tres salidas: desechables, normales y premium», explicó Alcázar. La cámara trabaja con ondas de frecuencia mayor, penetrando en el interior de los frutos y proporcionando información que permite ahorrar costes y optimizar procesos.

Dosificación variable y eficiencia en Industrias David

En Industrias David, Miguel García presentó un remolque inteligente desarrollado en el marco del Innovation Hub de John Deere en Parla, que permite aplicar materia orgánica con dosificación variable. Gracias a un sistema de pesaje y control electrónico, la dosis se ajusta a las condiciones del terreno o a prescripciones específicas. «El reto era lograr precisión en la aplicación de abono orgánico, cuya heterogeneidad complica mucho el proceso», explicó García. El sistema también optimiza la logística: permite simular dónde y cuánto aplicar, evitando viajes en vacío y reduciendo costes e insumos. La compañía trabaja además en maquinaria para cultivos leñosos y sistemas de telemática conectados a la nube, que facilitan el mantenimiento y la gestión de los equipos, optimizando recursos y prolongando la vida útil de la maquinaria.

Nestor León, técnico en ZR Services, muestra la sembradora monofrano, ayer en el Imida. / L.O.

La precisión como aliada del rendimiento agrícola

También desde Aragón llegó ZR Service, una empresa afincada en Huesca dedicada a la siembra de precisión en cultivos extensivos. Su técnico, Néstor León, explicó que fabrican sembradoras monograno combinando una parte sensórica con otra mecánica. «Nuestra sembradora incorpora un sistema independiente de limpieza que evita el contacto con el cuerpo de siembra y reduce vibraciones o golpes», detalló. Una de las principales innovaciones es el sistema de fuerza descendente Delta Force, que regula automáticamente la presión ejercida sobre el terreno para mantener una profundidad homogénea de siembra sin compactar el suelo. Además, León destacó un sistema de dosificación que monitoriza la caída de la semilla para garantizar una señalización del 98 al 100% de precisión. «Este nivel de exactitud evita fallas y dobles siembras, mejora la producción y optimiza la cosecha», señaló. Por el momento, la tecnología se aplica en explotaciones de Huesca y Lleida, aunque la empresa está abierta a su implantación en otras regiones, incluida Murcia.

La Mula 1250: un tractor eléctrico y autónomo hecho en España

Otra de las innovaciones destacadas fue Mula 1250, un tractor eléctrico y autónomo desarrollado por Mula Autónomos Farming. Javier Vega explicó que esta plataforma, equivalente a un tractor de 50 caballos, puede ejecutar labores agrícolas sin conductor, incorporando sensores que permiten automatizar tareas repetitivas y cubrir la falta de mano de obra. «El vehículo cuesta 80.000 euros, pero se rentabiliza rápidamente», indicó Vega. Aunque todavía no se ha implantado en Murcia, varias cooperativas y grandes productores han mostrado interés. La Mula 1250 se presenta como una alternativa eficiente y sostenible frente a la maquinaria convencional, capaz de integrarse en explotaciones medianas y grandes, optimizando tiempos de trabajo y reduciendo la dependencia de operadores.

La Mula 1250, vehículo autónomo eléctrico multifuncional para la agricultura, presentado ayer en el Foro Datagri. / L.O.

Fendt apuesta por la electrificación del campo

Por su parte, Fendt mostró el primer tractor eléctrico producido en serie en España, con funcionalidades idénticas a un tractor diésel, pero con motor eléctrico y batería. Federico Amigo, delegado comercial para Murcia, destacó la reducción de la huella de carbono y el ahorro operativo frente al diésel. «La autonomía es la principal preocupación de los agricultores, pero el tractor puede trabajar toda la jornada con labores medias o ligeras», explicó. Fendt también desarrolla un tractor autónomo, el Xaver GT, presentado recientemente en la feria Agritechnica, en Alemania, lo que confirma la apuesta por la electrificación y la automatización en el sector agrícola.

La firma Fendt revoluciona el mercado con el primer tractor eléctrico producido en serie / Juan Carlos Caval

Sensores para prevenir incendios agrícolas

En el ámbito de la prevención de riesgos, el catedrático Javier García Ramos, de la Universidad de Zaragoza, presentó un sistema de sensores térmicos y ambientales para prevenir incendios en maquinaria agrícola, especialmente cosechadoras y empacadoras. Los dispositivos monitorizan en tiempo real la temperatura de zonas críticas del motor y de la maquinaria, así como las condiciones ambientales, alertando al operador cuando se superan niveles de riesgo. «Estamos desarrollando sistemas low cost para que el agricultor los adopte sin reticencias. Al final, es invertir en seguridad», señaló García Ramos. Los sensores ya han sido probados este verano en cosechadoras reales, mostrando su eficacia en la prevención de incendios en entornos de alto riesgo, especialmente en cosechas de cereales y forraje. Además, el sistema permite geolocalizar los datos y transferirlos a la nube, integrando información ambiental con la operativa de la máquina para facilitar decisiones inmediatas de seguridad y mantenimiento.

La jornada en Imida demostró que la agricultura murciana y española da pasos de gigante para producir más con menos recursos, reducir la huella ambiental y mejorar la rentabilidad de los cultivos.