El Ejecutivo regional relama una moratoria del cierre de los acuíferos hasta 2033

El Gobierno regional ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica una carta en la que reclama formalmente al Gobierno de España una moratoria del cierre de los acuíferos hasta, como mínimo, 2033.

Lo anunció este jueves el portavoz del Ejecutivo de Fernando López Miras, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Lo más importante es que esta moratoria puede llevarse a cabo si existe voluntad política porque la Directiva Marco del Agua contempla esa prórroga cuando existen razones técnicas y económicas que impiden cumplir los objetivos en 2027. Y en este caso, esas razones existen y son más que evidentes", explicó.

Ortuño recordó que, según un estudio de la Universidad de Alicante, el cierre de los pozos en 2027 provocaría en la Región de Murcia pérdidas superiores a los 800 millones de euros anuales, la destrucción de 25.000 empleos y la desaparición de casi 29.000 hectáreas agrícolas. "Además, es fundamental que se produzca esa moratoria porque en todo ese tiempo el gobierno de España no ha ofrecido ni una sola alternativa, ni una solución", añadió.

Desde San Esteban destacan que la agricultura de la Región se encuentra en un "momento crítico" ante la "doble amenaza" que se cierne sobre ella en 2027: el recorte del Trasvase y el cierre de pozos. "Por eso, en estos momentos es imprescindible un plan hidrológico nacional con el consenso de todos", señaló Ortuño, que pidió al Gobierno de España "que no deje abandonados a los agricultores una vez más y que reclame ante Europa lo que es de justicia".

Asimismo, afirmó que espera que el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, respalde esta petición, "no eche balones fuera y defienda, aunque sea por una sola vez, los intereses de la Región por encima de cualquier otra cosa".