Planes
‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: catas en barco, conciertos gratuitos y mercadillos artesanales
Estos son los cinco planazos que Anabel Hernández, de @miraqueplan, ha seleccionado para los próximos 14, 15 y 16 de noviembre
Conciertos de música clásica gratuitos como nunca antes los había visto, talleres de cocina con destacados chefs de estrella Michelin y hasta catas en lugares en barco. Todos estos planes son una porción de todo lo que te aguarda este fin de semana en la Región de Murcia.
Las mejores recomendaciones para realizar actividades este viernes, sábado y domingo vienen de la mano de Anabel Hernández, de @miraqueplan, que para ello ha elaborado una exquisita selección de las mejores planes para invertir en tu propio ocio.
Gastromar, en Los Alcázares
Gastromar vuelve con más fuerza que nunca este fin de semana. El mar y la alta cocina se unen del 14 al 16 de noviembre en Los Alcázares.
La programación va a incluir un mercado gastronómico, degustaciones y hasta catas en barco, además de un show de flamenco, showcooking y ponencias con destacados chefs del panorama nacional.
Y los pequeños de la casa también encontrarán en Gastromar un espacio donde descubrir la divertida y sabrosa que puede ser la cocina con diferentes talleres. Sin duda, un planazo para toda la familia.
Conciertos gratuitos de Da Capo
Vive la música clásica de una forma diferente e innovadora con los conciertos gratuitos de Da Capo, que tendrán lugar algunos viernes de noviembre y diciembre. En concreto, este viernes, 14 de noviembre, estará el D&B Dúo, a partir de la 19.30 en la Fundación Cajamurcia.
Así que ya sabes, disfruta de estos conciertos gratuitos y prepárate para escuchar la música clásica como nunca antes la habías escuchado.
Cehegín en su punto
Cehegín en su punto, es una iniciativa que une senderismo, gastronomía y experiencias únicas para saborear el otoño. Organizada por la Asociación de Comercio y Hostelería de Cehegín, con el patrocinio de 1001 Sabores y la colaboración del Ayuntamiento de Cehegín, esta propuesta invita a disfrutar de los paisajes, los productos locales y la buena mesa en un entorno privilegiado.
Los fines de semana 15-16 y 22-23 de noviembre varios restaurantes de Cehegín ofrecerán platos micológicos elaborados con productos de temporada. Participan Restaurante El Sol, El Casino de Felymar, Restaurante Utopía, Restaurante La Almazara y Restaurante Matavinos.
Para el domingo, 16 de noviembre se ha preparado el taller ‘Micología aplicada a la cocina', que estará impartido por el chef del restaurante Local de ensayo, David Martínez.
La calle ¡Salsa!, en Caravaca
La calle ¡Salsa! llega a Caravaca de la Cruz este sábado de 17.00 horas a 21.00 en la Plaza de San Juan de la Cruz. Podrás disfrutar del mejor baile social con salsa y bachata en la calle, abierto para todo el mundo.
Mercadillo Artesanal en El Ranero
Si quieres disfrutar de un mercado de artesanías, este domingo tienes El Ranero Market en avenida San Pedro del Pinatar, en el Ranero Murcia desde las 10 de la mañana y hasta el mediodía con gastronomía, moda, actividades y mucho más para disfrutar en familia.
