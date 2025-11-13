La ministra de Vivienda apuesta desde Jumilla por "una regulación que amortigüe el golpe"

La prioridad del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en este momento es "construir más", especialmente, "construir más vivienda asequible, más vivienda pública, una vivienda que pueda ser asumible por la mayoría de las familias españolas y de los jóvenes", explicó la titular del ramo, Isabel Rodríguez, durante su visita este jueves a la fábrica Facopremo de Jumilla.

"Construir un parque público de vivienda asequible para hoy y para siempre es nuestro objetivo prioritario", subrayó. No obstante, mientras se consigue este objetivo, la apuesta del Ministerio es crear también "una regulación que amortigüe el golpe y que haga reducir el sobrecoste de los precios alquiler, que dé respuesta a las personas más vulnerables y a la juventud, y más ayudas".

Construir un parque público de vivienda asequible para hoy y para siempre es nuestro objetivo prioritario Isabel Rodríguez — Ministra de Vivienda y Agenda Urbana

En resumen: "Más oferta, mejor regulación, mayores ayudas". Para alcanzar estas metas, Rodríguez recordó que se encuentran trabajando en el Plan Estatal de Vivienda y en la creación de una empresa pública "que va a tirar como impulsora de ese parque público estatal y, por tanto, promoviendo nueva vivienda a sus precios asequibles". En tercer lugar, el PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) de la industrialización de la vivienda.

Este último aspecto tiene que ver con "hacer en fábrica lo que antes hacíamos en la obra para conseguir hacerlo en menos tiempo, con más seguridad para los trabajadores y con mejores condiciones en el sentido de la sostenibilidad, en su montaje, en la reutilización de los residuos... En definitiva, construir más en menos tiempo y mejor", afirmó.

Con este fin se está desarrollando un plan estratégico de apoyo a la industrialización de la construcción con el fin de acompañar al sector. "Tenemos que hacer un llamamiento a la mano de obra cualificada y a la mano de obra de las mujeres", destacó.

Lamenta que no haya sido aprobado el Plan de Vivienda Asequible del Gobierno regional por la falta de diálogo y de consenso

A través del Plan Estatal de Vivienda, que se llevará al Consejo de Ministros "en las próximas semanas", se otorgarán ayudas directas a la construcción de viviendas industrializadas: 4.000 euros por cada una de ellas si está en un territorio donde no hay una presión alta de demanda de vivienda y hasta 8.500 euros por vivienda si se encuentra en una zona declarada de mercado tensionado.

Sobre el Plan de Vivienda Asequible del Gobierno regional, lamentó que no haya sido aprobado en el Parlamento por la falta de diálogo y de consenso. "Espero que cuente en un futuro con esa escucha activa de la ciudadanía, de los sindicatos, de los empresarios, de organizaciones sociales y de los partidos eh políticos".

La ministra aconsejó, en línea con lo que defiende el PSRM, que la vivienda pública sea "para siempre", que se aplique la Ley de Vivienda estatal para "contener los precios" y mayores ayudas a los constructores y promotores que intervengan en la creación de vivienda asequible.