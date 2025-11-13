Pedreño ultima un decreto para reforzar las garantías en torno a la medicina estética

El Gobierno regional está ultimando un decreto para intensificar el control de la medicina estética y reforzar las garantías que ya existen en la Región. Así lo adelantó este jueves el consejero de Salud, Juan José Pedreño, en la Asamblea Regional, donde destacó que el objetivo es "la regulación básica e imprescindible de los requisitos técnico-sanitarios".

Pedreño subrayó que "la normativa especificará las condiciones que deben cumplir las instalaciones y el equipamiento de estas clínicas, y hará mención expresa a los medios básicos necesarios para la aplicación de técnicas de soporte vital y medicación de urgencias".

El decreto también delimitará la actividad asistencial de la medicina estética, que únicamente realiza tratamientos no quirúrgicos, y corresponde a licenciados o graduados en Medicina con un máster universitario acreditado.

Pedreño aprovechó una pregunta de Podemos en sesión de control sobre inspección sanitaria de centros privados y sobre la actividad del centro médico Virgen de la Caridad de Cartagena, lugar en el que se operó de forma negligente a Sara Gómez acabando con su vida. Tras el fallecimiento, se supo que carecía de la licencia U-47 que se exige para operaciones de cirugía estética.

Familiares de Sara Gómez (i) hablan con los diputados de Podemos-IU María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos. / Iván J. Urquízar

El pasado 25 de agosto, la Consejería le concedió al Virgen de la Caridad la autorización que no tenía para llevar a cabo estas intervenciones. "¿Se da cuenta de lo grave que es esto? Es como si a un conductor kamikaze que mata a una persona lo dejamos seguir circulando y de premio le damos el carnet", afirmó la portavoz de Podemos, María Marín, quien considera que el consejero "tiene que marcharse hoy mismo" y dimitir porque "no trabaja por el interés general", sino "para los dueños del Virgen de la Caridad y para el Grupo Ribera".

Con los familiares de la fallecida allí presentes, Marín dijo que "un grupo que factura más de 800 millones de euros al año puede comprarse a un consejero, pero lo que no van a comprar es a esta diputada ni tampoco la dignidad de la familia de Sara Gómez".