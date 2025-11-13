La influencia del 'espíritu Coca Cola' y su peso en la economía regional: los millones que deja y los puestos de trabajo que genera

El color rojo de sus botes y su logo blanco estampado sobre las botellas de cristal son inconfundibles. Y sobre todo lo es el negro intenso que llena los vasos. La marca y el 'espíritu' Coca-Cola forma parte de la vida cotidiana de los murcianos desde hace más de 70 años: la bebida la vemos en las terrazas de los bares y en los restaurantes, pero también en las propias casas, en los cines y casi que en cualquier rincón a día de hoy.

Se ha convertido en un símbolo que ha ido acompañando a las distintas generaciones en la Región de Murcia, y este jueves la marca quiso poner cifras económicas "reales" de lo que su presencia significa para las arcas murcianas.

En total, Coca Cola aporta a la economía de la Región de Murcia unos 160 millones de euros, lo que representa el 0,37% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, según las cifras que presentó Beatriz Codes, directora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners durante el evento organizado en el Real Casino de Murcia.

Desglosando esa cifra, 7 millones de euros serían valor directo generado por la actividad de la compañía en nuestra tierra y 153 millones corresponderían a lo que se genera indirectamente a través de la cadena de proveedores, distribuidores o clientes. Asimismo Codes afirmó que Coca Cola contribuye con más de 55,6 millones de euros en impuestos pagados en la Región de Murcia y vinculados a su actividad.

Directivos de Coca Cola, representantes políticos y empresarios en la presentación del estudio, este jueves. / Juan Carlos Caval

Respecto a la generación de empleo, la multinacional habría creado un total de 2.608 puestos de trabajo: solo 18 de ellos de forma directa y 1.590 de forma indirecta ("por cada empleo directo se generarían aproximadamente 143 indirectos", sostuvo Codes).

Coca Cola cuenta con más de 7.900 clientes en la Región de Murcia, contando no solo con bares o restaurantes, sino también supermercados y grandes cadenas, tiendas de alimentación, gasolineras, grandes cadenas y espacios de ocio, como pueden ser los cines, o de deporte. Así, de esos 7.900 clientes, 4.600 corresponderían al sector hostelero, 1.600 al de la alimentación y el resto a los otros negocios.

Recogen unas 10 toneladas de residuos gracias a su programa de limpieza de costas, ríos y puertos pesqueros en la Comunidad

Aparte de las cifras 'puras' sobre economía, desde la marca también quisieron destacar los distintos proyectos sociales que Coca Cola tiene en la Región de Murcia, como el de Gira Mujeres, que impulsa el "empoderamiento femenino" a través de la formación, acompañamiento y herramientas para el emprendimiento. Este programa ya ha llegado a unas 760 mujeres murcianas.

También resaltó los resultados de los proyectos medioambientales como Hostelería por el Clima -dirigido a que la hostelería reduzca su huella ambiental- o el de Mares Circulares, el programa de limpieza de costas, ríos y puertos pesqueros para recoger envases y residuos para reducir la basura marina. Respecto a este último, Coca-Cola ha actuado en municipios como Cartagena y Águilas para lograr recoger más de 10 toneladas de residuos, con más de 2.200 voluntarios implicados y más de 2.300 personas sensibilizadas en acciones de formación y voluntariado.

"Actuamos en lo local"

"Somos una compañía global, pero actuamos en lo local. Lo que hacemos aquí genera impacto", afirmó Codes durante su intervención, en la que insistió en que la intención de la compañía es organizarse desde el territorio para maximizar su contribución social y económica.

La compañía cuenta con seis plantas en España (Sevilla, Valencia, Barcelona, Bilbao, A Coruña y Tenerife) y cuenta con cuatro manantiales de agua propios. A nivel nacional, atiende a más de 300.000 clientes y aporta en torno al 0,44% del PIB del país. Además, Codes resaltó las inversiones de más de 300 millones de euros en sus plantas desde 2019.