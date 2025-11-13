Seguridad
La Guardia Civil de la Región recibe por fin la enseña nacional (en su modalidad de bandera) que se le concedió en 2017
El teniente general Mando de Operaciones del cuerpo preside en Belluga el acto de entrega de un reconocimiento que llevaba años aprobado sin que se hiciese la ceremonia oficial
El teniente general Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Luis del Castillo, presidió este jueves la ceremonia de entrega de la enseña nacional, en su modalidad de bandera, a la V Zona de la Benemérita, la que corresponde a la Región. El acto tuvo lugar en Belluga, frente a la Catedral de Murcia, y contó con la presencia de numerosas autoridades civiles y militares, entre ellas el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas.
También estuvieron el alcalde de Murcia, José Ballesta; el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, y el comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar, entre otros.
Aunque la bandera se entrega ahora, lleva concedida varios años. "La iniciativa se ha realizado a raíz de la Orden Ministerial 41/2017 del Ministerio de Defensa, por la que concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Bandera a la Zona de la Guardia Civil de la Región de Murcia", apuntan desde la Benemérita en un comunicado. Cuando se le dio el reconocimiento, gobernaba en España el Partido Popular, con Mariano Rajoy como presidente.
La bandera, donada por la Comunidad Autónoma y que a partir de ahora se integrará en futuros actos oficiales, fue entregada al actual coronel jefe, Francisco Pulido Catalán, por Encarna Piñero, CEO del Global Grupo Piñero, que hizo las veces de madrina, indica el cuerpo en una nota de prensa.
