El Gobierno de España destina tres millones a proyectos de datos agroalimentarios en la Región de Murcia

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha subrayado este jueves la importancia de la digitalización y el uso de los datos como motor de transformación del sector agroalimentario durante la Jornada de Demostraciones en Campo del VII Foro Datagri, celebrada en las instalaciones del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), en La Alberca.

La representante del Gobierno destacó que el Ejecutivo ha apoyado 44 proyectos de datos del sector agroalimentario en toda España, con ayudas por 36 millones de euros, que prevén movilizar una inversión total superior a 56 millones. En este marco, la Región de Murcia participa con cinco proyectos, que reciben ayudas por valor de tres millones de euros, de los cuales dos están directamente vinculados al sector agroalimentario.

Se trata de los proyectos ‘EDS4Agro’, de la empresa Odin Solutions, y ‘Food Tech Specs Data Space’, de AMC Natural Drinks, orientados a aplicar la inteligencia artificial y los sensores para optimizar el riego, predecir el estado de los cultivos con datos satelitales y mejorar la toma de decisiones en la agricultura. Además, el proyecto de AMC busca modernizar la gestión de la información en el sector de las bebidas, tanto para las empresas como para los consumidores. La secretaria de Estado también nombró otros proyecto con sello murciano como Libelium, en Ceutí; y el proyecto Nereidas, de la Universidad de Murcia, basado en la utilización de datos del Mar Menor para apoyar a agricultores y científicos en la recuperación de este ecosistema.

La secretaria de Estado María González Veracruz, este jueves en las instalaciones del Imida en La Alberca. / L.O.

González Veracruz recordó que «son muchas las políticas que estamos impulsando desde el Gobierno de España en la digitalización de todos los sectores», y defendió que «el trabajo sistemático de los datos en toda la cadena de valor puede ayudar al agroalimentario a lograr más eficacia, precisión y sostenibilidad». En ese sentido, aseguró que «los espacios de datos son el abono con el que vamos a hacer florecer nuevas soluciones de inteligencia artificial efectivas en todos los sectores económicos».

La secretaria de Estado resaltó también que el sector agroalimentario es el segundo más activo dentro del Plan Nacional de Impulso de Espacios de Datos, al que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha destinado 280 millones de euros en subvenciones públicas.

Durante su intervención, González Veracruz informó además de la apertura de la convocatoria del “Kit Espacios de Datos”, dotada con 60 millones de euros y abierta hasta el 31 de marzo de 2026. Esta iniciativa, gestionada por Red.es, permitirá a empresas y entidades públicas o privadas incorporarse a espacios de datos sectoriales. Según explicó, el programa «funcionará de forma similar al Kit Digital, por orden de llegada y hasta agotar fondos».

En su visita al Imida, la secretaria de Estado pudo conocer de primera mano diversas demostraciones tecnológicas y robóticas aplicadas al campo, así como los avances logrados gracias a la colaboración entre administraciones, universidades, centros de investigación y empresas.

«Lo que estamos consiguiendo conjuntamente, con el impulso de las políticas públicas y la inversión, está haciendo de España un país más moderno, competitivo y digitalizado», concluyó.