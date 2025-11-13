Germán Romera: «Con la diabetes se puede hacer todo lo que uno se proponga»

¿En qué consiste el reto #YoSudoPorLaDiabetes?

El reto ‘Yo Sudo Por La Diabetes’ consiste en correr durante 24 horas de forma ininterrumpida sin bajarse de una cinta de gimnasio. El desafío empieza el viernes a las cinco de la tarde, que es el día mundial de la diabetes, hasta el sábado a la misma hora.

¿Por qué lo hace?

El reto surge para visibilizar la diabetes, sobre todo, entre los más pequeños. En 2020, se hicieron doce horas en cinta por el mismo motivo, y al terminarlo me propusieron hacer 24 horas. Cinco años más tarde vamos a intentarlo.

Además del mensaje de fondo, ¿puede batir algún récord con este reto?

Sí. Récord Guinness como tal, no. Esa marca está en 271 kilómetros, que para mí es inalcanzable, son gente profesional. Pero sí hemos visto que hay una marca registrada de 200 kilómetros en España. No hay un récord como tal porque no es una competición, pero sí está este registro, que hemos hecho una táctica para intentar superarlo.

¿Cómo lo hará para aguantar un día corriendo sin descanso?

Está todo superentrenado. Una vez que hemos hecho la prueba de esfuerzo en la UCAM y tenemos los resultados, confirman que estamos mejor de lo que pensábamos. Hay un baremo para deportistas, por ejemplo, un maratoniano, que es una puntuación sobre 100 y un maratoniano profesional alcanza los 92 puntos, yo estoy en 94. También hay otra parte del entrenamiento que es la nutrición, la cual es crucial. Hemos estado entrenando el estómago todo el año para asumir la cantidad de carbohidratos que hay que meter a la hora. El otro inconveniente son las funciones del cuerpo. Pero, también lo hemos entrenado, el líquido que vamos a ingerir es el que vamos a sudar cada hora. Por lo tanto, no será necesario ir al aseo. Está todo controlado al milímetro, ahora falta que salga, porque 24 horas es mucho tiempo y puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, doce horas, también era mucho tiempo, pero lo teníamos más controlado, aquí hay que ir al detalle.

Antes era futbolista en el Moratalla CF y ahora corre largas distancias, ¿de dónde proviene su conexión con el deporte y qué significa para usted?

Desde que era muy pequeño siempre he estado vinculado al fútbol. Llegué a jugar en Tercera División y de ahí conseguimos el ascenso a Segunda B. En ese momento-con 19 años- fui a un equipo de Tercera y ahí me diagnosticaron diabetes tipo 1. Ese momento fue clave porque los médicos de entonces me dijeron que me tenía que dejar el deporte y les hice caso, fue mala suerte.

¿Cómo fue su retirada del fútbol y el regreso a practicar deporte?

Fue un año o así y fue lo peor que hice en mi vida. Porque tenía diabetes que va ligada a tener buenos hábitos de vida, como son la nutrición y el deporte y lo dejé todo de lado. Hay valores en sangre como la hemoglobina glicosilada, que en una persona normal puede estar sobre seis y yo, en ese momento, lo tenía en doce. Eso es superpeligroso, ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que volver a hacer deporte.

Germán Romera fue diagnosticado con diabetes a los 19 años / Juan Carlos Caval

A pesar de que realiza retos y participa en carreras de larga distancia no es profesional o no se considera profesional, ¿podría serlo en un futuro?

Con las distancias no puedes llegar a ser profesional y no sé si se puede vivir de ello. Pero, la prueba de esfuerzo hecha en la UCAM ha salido brutal, tengo un volumen máximo de oxígeno, que es una cualidad genética, que se puede mejorar muy poco. Yo tengo un 59%, que está por encima de la media. También es cierto que he perdido toda la velocidad para este reto. Cuando lo acabe, voy a seguir entrenando para ganar velocidad y poder aumentar algún punto de ese volumen. Pero ya digo que no soy profesional y lo que intento es visibilizar mi enfermedad.

¿Qué cree que ha tenido más impacto en su vida, el fútbol o las carreras por montaña (trail)?

Son diferentes etapas de mi vida, las dos han sido fuertes. Pero, ahora estamos aquí y me he tomado mucho más en serio los entrenamientos en trail, que los del propio fútbol. Si hubiera entrenado tan bien las horas y la motivación con la que entreno en las carreras en mi etapa en el fútbol, pues no digo que hubiera podido vivir de él, pero hubiera mejorado bastante.

En su página web indica que le hubiera gustado opositar a Policía Nacional, pero la diabetes cortó su sueño, ahora que le es posible opositar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿ha vuelto a pensar en opositar a Policía Nacional?

En ese momento sí que es verdad que me estaba preparando los estudios para opositar, pero no se podía entrar a la Policía Nacional, ni a Bomberos, ni a cuarteles, pero si se te diagnosticaba estando dentro ya del Cuerpo, no pasaba nada. Entonces, se denunció como caso de discriminación laboral y hace unos años se ganó ese juicio y podemos optar a estas plazas y tener un reconocimiento médico sostenido. Cuando esto sucedió, volví a retomar los estudios para volver a intentarlo, pero lo he dejado un poco más apartado porque estoy en una situación personal diferente, pero igual más adelante lo retomo.

Aunque la enfermedad no supone una limitación para usted, ¿de qué manera le ha cambiado la diabetes?, ¿qué significa para usted?

Yo intento llegar a lo mejor posible con nutrición y deporte, cuando en vacaciones dejo de practicarlo y como diferente la enfermedad empeora y me tengo que inyectar más insulina. Se dice que la diabetes es como un globo que tienes que tener siempre en el aire y no te puedes despistar porque el globo se cae. Ese es el resumen de la diabetes. También mucha gente lo compara con los coches automáticos y manuales, la diabetes es un coche manual, tenemos que estar pendientes de todo para que funcione bien. Mi vida con la enfermedad habrá cambiado en algún momento, pero yo siempre digo que llevando un estilo de vida saludable, se transforma de enfermedad a estilo de vida.

¿Qué consejo o mensaje le daría a alguien que acaba de ser diagnosticado con diabetes?

Que con la diabetes se puede. Eso es lo que intentamos hacer con este reto, que con esta enfermedad se puede hacer lo que uno se proponga. Es verdad que al principio se ve todo negro. Mucha gente se pone en contacto conmigo por redes sociales, padres y madres, a los que intento tranquilizar y prestar mi ayuda en lo que pueda a nivel personal, aunque no soy profesional, intento guiarlos un poco. Luego al mes ven que está todo controlado y es eso, si llevas control, no es tanto una enfermedad, se puede vivir con ella, hay enfermedades mucho peores. Ahora si la llevas mal, puedes tener problemas muy gordos, a la diabetes le llaman la muerte silenciosa porque ataca a todos los órganos, sin control tienes una calidad de vida para el futuro, muy mala.