De la Fábrica de Casera a la Central Lechera Murciana: las impresionantes fotos de la arquitectura industrial desaparecida en Murcia

El reciente anuncio del proyecto para recuperar la parte abandonada de la antigua Fábrica de Harinas La Constancia ha vuelto a poner sobre la mesa el valor (y la fragilidad) del patrimonio industrial de la Región de Murcia.

Esta rehabilitación llega después de décadas de abandono y olvido, justo en un momento en el que muchos murcianos vuelven a mirar hacia esas construcciones que marcaron la modernización económica del siglo XX. La lógica subsiguiente invita a pensar que toca hablar de lo que ya no está: de esos edificios que pudieron haberse salvado pero acabaron demolidos, y de las fotografías que hoy funcionan como el último testimonio de una época entera.

Hace unos años este periódico realizaba un recorrido profundo por ese pasado industrial a través de imágenes de fábricas, centrales y naves que, pese a su valor arquitectónico y simbólico, nunca tuvieron una segunda oportunidad. Algunas podrían haberse transformado en museos, centros culturales o incluso en equipamientos públicos pero la falta de protección y el deterioro acumulado las empujaron a un destino que hoy muchos consideran irreparable.

La Fábrica de La Casera (Murcia)

La antigua fábrica de La Casera, situada en la Ronda de Levante, fue una de las primeras grandes pérdidas que encendieron las alarmas sobre el patrimonio industrial murciano.

Su derribo evidenciaba que la Región no contaba con mecanismos efectivos para proteger estas construcciones, pese a que formaban parte del paisaje cotidiano y de la memoria colectiva. Las fotos que se conservan muestran una estructura sólida, típica de mediados del siglo XX que hoy ya no existe.

Fábrica de La Casera en Ronda de Levante, Murcia / L. O.

La Central Lechera Murciana (carretera de Alicante)

Es el ejemplo más reciente de demolición fue La Central Lechera Murciana, que se empezó a construir en 1964 tras una ley estatal que obligó a pasteurizar la leche. Fue un símbolo de modernización y seguridad alimentaria hasta que el abandono de sus propietarios la condenó.

En julio de 2021 terminaba en el suelo, pese a que figuraba en el registro de la Fundación Docomomo como una de las dos obras industriales murcianas con valor destacado.

Central Lechera Murciana / https://docomomoiberico.com/

Potasas y Derivados (El Hondón, Cartagena)

La historia de esta fábrica fue especialmente amarga. El complejo, dedicado a la industria química, aún conservaba varias naves de hormigón armado, silos gemelos de gran tamaño y piezas de ingeniería de enorme interés cuando las excavadoras llegaron en 2002.

El Servicio Técnico de Catalogación y el Colegio de Arquitectos, representados entre otros por el arquitecto Francisco Matas, intentaron frenar la demolición, llegando incluso a proponer que estas naves sirvieran como futura estación del AVE o como equipamientos deportivos pero la solicitud de declaración BIC llegó tarde y la pala continuó.

Las instalaciones de Potasas y Derivados en Cartagena. / F.M.L.

Prefabricados Hormigón Romero (Cehegín)

Otro ejemplo de patrimonio industrial sin protección. Aunque no alcanzó la notoriedad de las fábricas de Murcia o Cartagena, las instalaciones de Prefabricados Hormigón Romero eran parte de la identidad productiva del Noroeste. El deterioro y la falta de medidas de conservación las llevaron también a la ruina.

Instalaciones de Prefabricados Hormigón Romero en Cehegín / L. O.

Industrias Fertiberia (Valle de Escombreras)

En la zona industrial de Escombreras aún quedan estructuras muy deterioradas, pero algunas de las más representativas ya han desaparecido. La actividad minera, química y energética de Cartagena atrajo a grandes empresas nacionales y extranjeras, dejando un legado arquitectónico que se ha ido perdiendo con los años.

Industrias Fertiberia en el Valle de Escombreras, Cartagena / L. O.

Central Transformadora HE (Escombreras)

Formaba parte del tejido industrial del valle. Estas instalaciones, como muchas otras de la zona, han sufrido el desgaste del tiempo y la falta de catalogación, quedándose fuera de cualquier plan de conservación antes de ser demolidas o transformadas sin criterios patrimoniales.

La Central Transformadora HE en Escombreras / L. O.

Un patrimonio que desapareció demasiado rápido

El arquitecto Francisco Matas Luján, que en su día recibió una beca del Colegio de Arquitectos para documentar las construcciones industriales entre 1925 y 1965, lo resumía con un lamento que hoy suena casi premonitorio: “Es como si hubiésemos arrancado las dos páginas más importantes de la historia moderna de la arquitectura industrial murciana; esto en Barcelona o en Madrid no pasa”.

Su investigación recogía decenas de edificios industriales de gran valor en toda la Región, pero solo dos (la Central Lechera y Potasas y Derivados) lograron entrar en el registro de Docomomo, aunque ambas acabaron demolidas.