En directo | Pleno de la Asamblea Regional

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:

Pregunta Oral en Pleno sobre causas por las que el Gobierno Regional ha anunciado la paralización de la ampliación del Programa de Cribado de Cáncer de Mama en la Región de Murcia (POPL-0528), formulada por el grupo parlamentario Socialista

en la Región de Murcia (POPL-0528), formulada por el grupo parlamentario Socialista Pregunta Oral en Pleno sobre inspección sanitaria de centros privados y actividad del Centro Médico Virgen de la Caridad de Cartagena (POPL-0553), formulada por el grupo parlamentario Mixto

(POPL-0553), formulada por el grupo parlamentario Mixto Pregunta Oral en Pleno sobre motivos por los que la Formación Profesional ha comenzado en numerosos centros de la Región sin contar con el profesorado necesario (POPL-0557), formulada por el grupo parlamentario Vox

ha comenzado en numerosos centros de la Región (POPL-0557), formulada por el grupo parlamentario Vox Pregunta Oral en Pleno sobre actuaciones frente a las inundaciones (POPL-0512), formulada por el grupo parlamentario Popular

(POPL-0512), formulada por el grupo parlamentario Popular Pregunta Oral en Pleno sobre número de viviendas que podrían haberse construido en la Región de Murcia con la parte proporcional de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda propuesto por el Gobierno de España (POPL-0562), formulada por el grupo parlamentario Socialista

propuesto por el Gobierno de España (POPL-0562), formulada por el grupo parlamentario Socialista Pregunta Oral en Pleno sobre tiempo medio de tramitación de un expediente de acceso a la dependencia (POPL-0560), formulada por el grupo parlamentario Vox

(POPL-0560), formulada por el grupo parlamentario Vox Pregunta Oral en Pleno sobre concesión de avales de vivienda (POPL-0516), formulada por el grupo parlamentario Popular

(POPL-0516), formulada por el grupo parlamentario Popular Pregunta Oral en Pleno sobre partes del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Cabo COPE y Calnegre ya elaboradas (POPL-0555), formulada por el grupo parlamentario Mixto

ya elaboradas (POPL-0555), formulada por el grupo parlamentario Mixto Pregunta Oral en Pleno sobre fecha prevista para el pago a los beneficiarios de las subvenciones pendientes para ella autoconsumo y almacenamiento de energías renovables (POPL-0561), formulada por el grupo parlamentario Socialista

(POPL-0561), formulada por el grupo parlamentario Socialista Pregunta Oral en Pleno sobre nueva Política Agraria Común (POPL-0522), formulada por el grupo parlamentario Popular

(POPL-0522), formulada por el grupo parlamentario Popular Pregunta Oral en Pleno sobre cómo piensa reaccionar el Gobierno, una vez desestimada la demanda en el Tribunal Supremo contra el recorte de agua del Trasvase Tajo-Segura (POPL-0559), formulada por el grupo parlamentario Vox

(POPL-0559), formulada por el grupo parlamentario Vox Interpelación en Pleno sobre convenio entre la Comunidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia para prestación de sistemas personalizados de dosificación (SPD) en oficinas de farmacia (INTE-0141), formulada por el grupo parlamentario Popular

(SPD) en oficinas de farmacia (INTE-0141), formulada por el grupo parlamentario Popular Interpelación en Pleno sobre retraso en el cumplimiento del acuerdo de la 11L/MOCP-0557 sobre Ley para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) (INTE-0137), formulada por el grupo parlamentario Socialista

(INTE-0137), formulada por el grupo parlamentario Socialista Interpelación en Pleno sobre retraso en el cumplimiento de la Moción 11L/MOCP-0360 sobre pago inmediato a proveedores del Servicio Murciano de Salud , aprobada por unanimidad en Sesión Plenaria de 3-12-2024 (INTE-0130), formulada por el grupo parlamentario Vox

, aprobada por unanimidad en Sesión Plenaria de 3-12-2024 (INTE-0130), formulada por el grupo parlamentario Vox Interpelación en Pleno sobre vacunación de la cabaña ganadera de la Región de Murcia frente a la lengua azul (INTE-0132), formulada por el grupo parlamentario Mixto