Todo lo que debes saber sobre la Magna Procesión Jubilar de Murcia: horarios, itinerario y pasos

Murcia se prepara para vivir este sábado 15 de noviembre una jornada histórica de fe, arte y tradición con la Magna Procesión Jubilar, el acto central del Jubileo de las Cofradías organizado por la Diócesis de Cartagena. Miles de cofrades y músicos de toda la Región participarán en un cortejo extraordinario que recorrerá el corazón de la capital murciana, en una cita que promete reunir a miles de vecinos y visitantes.

Durante los últimos días, las imágenes participantes, procedentes de once municipios, han ido llegando a la ciudad y ya descansan en los templos que las acogen hasta el gran día.

El Jubileo de las Cofradías reunirá por primera vez a hermandades y cofradías de once municipios de la Región de Murcia en una misma procesión. Desde las 17:00 horas, las imágenes partirán desde la Santa Iglesia Catedral para recorrer las calles del casco histórico en un itinerario cargado de simbolismo.

El cortejo estará acompañado por agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores llegadas desde diferentes municipios de la Región y de Castilla-La Mancha, que pondrán la banda sonora a una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva.

Bandas participantes

El acompañamiento musical contará con un total de quince formaciones:

AM Stmo. Cristo de la Sangre ( Lorca )

AM Preciosísima Sangre de Cristo ( Bullas )

AM San Juan Evangelista (Castilla-La Mancha)

CCTT Armaos de Jumilla

AM Mater Dolorosa (Lorca)

AM Virgen de la Amargura (Lorca)

CCTT Centuriones de San Pedro ( Alcantarilla )

Unión Musical de San Pedro del Pinatar

Patronato Musical Aguileño ( Águilas )

AM La Verónica (Hellín)

AM Averroes ( Cieza )

AM Virgen de las Angustias ( Yecla )

Agrupación Musical de Beniaján

AM Sauces ( Cartagena )

Asociación Banda de Música de Calasparra

Las imágenes que protagonizarán el cortejo

En total, catorce pasos procesionales y una cruz guía participarán en esta magna cita, representando la riqueza y diversidad de la imaginería religiosa murciana y regional. Entre ellas destacan obras de grandes maestros como Francisco Salzillo, Roque López, José Sánchez Lozano o Juan González Moreno, junto a escultores contemporáneos como José Antonio Navarro Arteaga o Arturo Serra.

A continuación, el listado completo de hermandades y sus imágenes titulares, en el orden en el que procesionarán:

Cruz Guía de la Buena Muerte y Estrella (Yecla) – Santiago Rodríguez López, 2021

Cruz Guía de la Buena Muerte y Estrella (Yecla). / L. O.

La Samaritana (Murcia) – Roque López, 1799

La Samaritana (Murcia). / Cristóbal Osete / EFE

La Oración en el Huerto (Murcia) – Arturo Serra Gómez, 1996 y 2020

La Oración en el Huerto (Murcia). / L. O.

Jesús Amarrado a la Columna (Jumilla) – Francisco Salzillo, 1756; Román y Salvador, 1941

Jesús Amarrado a la Columna (Jumilla). / L. O.

La Coronación de Espinas (Lorca) – José Antonio Navarro Arteaga, 2001

La Coronación de Espinas (Lorca). / L. O.

Cristo del Rescate (Lorca) – José Sánchez Lozano, 1985

Cristo del Rescate (Lorca). / L. O.

Cristo de la Esperanza (Alcantarilla) – José Antonio Hernández Navarro, 2001

Cristo de la Esperanza (Alcantarilla). / L. O.

San Juan Evangelista (San Pedro del Pinatar) – Ramón Cuenca Santo, 2011

San Juan Evangelista (San Pedro del Pinatar). / Ayto. San Pedro

Stma. Virgen de los Dolores (Águilas) – Autor desconocido, siglo XVIII

Stma. Virgen de los Dolores (Águilas). / Parroquia San José

Stmo. Cristo de la Esperanza (Murcia) – Francisco Salzillo, 1755

Stmo. Cristo de la Esperanza (Murcia). / L. O.

Stmo. Cristo del Consuelo (Cieza) – Cristóbal de Salazar, 1612

Stmo. Cristo del Consuelo (Cieza). / L. O.

Ntra. Sra. de las Angustias (Yecla) – Francisco Salzillo, 1763

Ntra. Sra. de las Angustias (Yecla). / L. O.

Santo Sepulcro (Mazarrón) – Juan de Zamora y Hijos de Ramón Bretcha, 1672 y 1949

Santo Sepulcro (Mazarrón). / L. O.

Ntro. Padre Jesús Resucitado (Cartagena) – Juan González Moreno, 1943

Ntro. Padre Jesús Resucitado (Cartagena). / Cofradía Resucitado

Ntra. Sra. de la Esperanza (Calasparra) – Autor desconocido, siglo XVIII

Ntra. Sra. de la Esperanza (Calasparra). / L. O.

Itinerario completo

El recorrido oficial de la Magna Procesión será el siguiente:

Plaza Cardenal Belluga, Calle Arenal, Glorieta de España, Calle Tomás Maestre, Calle Jara Carrillo, Plaza San Pedro, Calle Cristo de la Esperanza, Plaza de las Flores, Plaza de Santa Catalina, Calle de Santa Catalina, Plaza de San Bartolomé, Plaza José Esteve Mora, Calle Calderón de la Barca, Calle Fernández Ardavín, Plaza Julián Romea, Calle Echegaray, Calle Santa Clara, Plaza de Santo Domingo, Calle Trapería, Plaza Hernández Amores, Calle Nicolás Salzillo y regreso a Plaza Cardenal Belluga.

Tras la vuelta a la Catedral, las imágenes regresarán a los templos en los que permanecen alojadas, siguiendo los mismos trayectos de los traslados de la mañana.

Horarios y traslados previos

Durante la mañana del sábado tendrán lugar los traslados de las distintas cofradías hacia la Catedral.

Desde San Antolín – 09:45 h

Desde la Parroquia San Antolín partirán el Santísimo Cristo de la Columna, de la hermandad del mismo nombre de Jumilla; el Santísimo Cristo del Rescate, del Paso Blanco de Lorca; el Cristo de la Esperanza, de la Hermandad de San Pedro Apóstol de Alcantarilla; la Virgen de los Dolores, patrona de Águilas, de la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de los Dolores; y Nuestro Padre Jesús Resucitado, de la cofradía del mismo nombre de Cartagena.

Recorrido: Plaza San Antolín, Sagasta, Pilar, San Julián, San Pedro, Plaza San Pedro, Jara Carrillo, Martínez Tornel, Tomás Maestre, San Patricio, Plaza Cardenal Belluga.

Desde San Pedro – 10:00 h

Desde la Parroquía de San Pedro Apóstol partirá el Santísimo Cristo de la Esperanza.

Recorrido: Plaza San Pedro, Jara Carrillo, Martínez Tornel, Tomás Maestre, San Patricio, Plaza Cardenal Belluga.

Desde Santa Catalina – 11:00 h

Desde la iglesia de Santa Catalina partirá la Oración en el Huerto de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad de Murcia.

Recorrido: Plaza de Santa Catalina, Plaza de las Flores, Calle Cristo de la Esperanza, Plaza San Pedro, Jara Carrillo, Martínez Tornel, Tomás Maestre, San Patricio, Plaza Cardenal Belluga.

Desde San Juan Bautista – 10:30 h

Desde la Parroquía de San Juan Bautista partirán la imagen de san Juan Evangelista de la cofradía de igual nombre de San Pedro del Pinatar; el Santísimo Cristo del Consuelo de la cofradía del mismo nombre de Cieza; la Virgen de las Angustias, de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Yecla; y el paso del Santo Sepulcro de la cofradía de igual nombre de Mazarrón

Recorrido: Plaza San Juan, Tahona, Ceballos, Plaza Ceballos, Pintor Villacis, Eulogio Soriano, Apóstoles, Plaza Cardenal Belluga.

Desde San Miguel – 09:50 h

La patrona de Calasparra, Nuestra Señora de la Esperanza, que cerrará la Magna Procesión del sábado, partirá desde la Parroquía de San Miguel

Recorrido: Acisclo Díaz, Maestro Alonso, Ángel Guirao, Julián Romea, Jabonerías, José Esteve Mora, San Bartolomé, Sociedad, Puxmarina, Frenería, Plaza Cardenal Belluga.

Desde Nuestra Señora del Carmen – 10:55 h

Desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Murcia, sede de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Murcia, partirán el conjunto escultórico de la Samaritana de los Coloraos y el grupo del Misterio de la Coronación de Espinas, del Paso Azul de Lorca.